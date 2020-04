Finansminister: Dansk økonomi i frit fald - kan skrumpe med 3 til 6 pct.

Dyster rapport fra regeringen om udsigterne for dansk økonomi i den nære fremtid som følge af coronakrisen.

Dansk økonomi bliver hårdt ramt af af coronakrisen. Regeringen forventer, at den økonomiske udvikling i 2020 vil vise et fald på mellem 3 og 6 pct. i BNP i 2020.

Det sagde finansminister Nicolai Wammen på et pressemøde torsdag formiddag.

»Situationen for dansk og international økonomi er dybt alvorlig. Regeringen, Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter har handlet resolut og hurtigt og spændt et bredt sikkerhedsnet ud under de danske virksomheder og danske lønmodtagere,« siger Nicolai Wammen og fortsætter:

»Vi kan desværre ikke undgå tab af arbejdspladser i de næste måneder, men hjælpepakkerne begrænser tabene og vil gøre virksomhederne bedre i stand til hurtigt at komme i gang igen med produktionen på den anden side af krisen.«

Samtidig lancerer regeringen et program, der skal give små og mellemstore virksomheder en bedre mulighed for at låne penge. Det ventes, at især denne type selskaber - kaldet SMV’ere - kan blive særligt hårdt ramt.

»På denne baggrund tager regeringen i dag initiativ til en ny låneordning for små og mellemstore virksomheder. Ordningen forbedrer overlevelsesmulighederne for SMV’er, der kan have vanskeligt ved at opnå lån i banken,« siger finansministeren.

Regeringen siger om sine forudsigelser, at der ikke er tale om en egentlig prognose, fordi sigtbarheden for både Danmarks og verdensøkonomien er for dårlig.

”I 2020 er der udsigt til et skarpt dyk i den globale økonomiske vækst og et mærkbart tilbageslag i dansk økonomi med fald i beskæftigelsen og højere ledighed. Under forudsætning af at epidemien er under kontrol, er der god mulighed for bedring i andet halvår og frem – men også risiko for et mere langstrakt negativt forløb,” skriver regeringen i sit papir under titlen ”Scenarier for dansk økonomi i lyset af coronavirus”.

Scenarierne indebærer, at BNP kan falde med mellem 3 og 6 pct. i år, og at ledigheden på årsniveau kan stige fra 105.000 personer sidste år til mellem 130.000 og 150.000 personer i år.

Årsniveauerne dækker over betydelige udsving hen over året. Den offentlige saldo svækkes til underskud mellem 5 og 7 pct. af BNP i år.

”Danmark er i en bedre udgangsposition end mange andre lande, men på lidt længere sigt vil udviklingen i udlandet være afgørende for udviklingen herhjemme. Det gælder både i forhold til afsætningen på de udenlandske eksportmarkeder, danske virksomheders deltagelse i de globale værdikæder og udviklingen på de finansielle markeder,” skriver regeringen.