USA's centralbank fastholder lav rente og leverer ny prognose for økonomien

Markederne følger med spænding budskaberne fra Fed-chefen, Jerome Powell, herunder de første prognoser siden starten af coronakrisen.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har onsdag aften dansk tid som ventet besluttet at holde renten i ro efter sit seneste 2-dages møde.

Dermed ligger Federal Reserves ledende rente fortsat i intervallet 0,0 og 0,25 pct.

»Den aktuelle sundhedskrise vil kaste en skygge over de økonomiske aktiviteter, ansættelserne og inflationen i den nærmeste fremtid og udgør en betydelig risiko for økonomien på mellemlang sigt. I lyset af den udvikling, har komiteen besluttet at fastholde renten,« skriver Federal Reserve.

Centralbanken forventer at fastholde intervallet, indtil »at økonomien med sikkerhed har overkommet situationen og er på vej til at indfri sine høje mål for arbejdsstyrken og prisstabiliteten.«

Mere spænding er der om Jerome Powells forventninger til økonomien herunder, om banken er rede til at åbne værktøjskassen på vid gab og bruge diverse midler til at få den amerikanske økonomi bedst gennem coronakrisen.

For at besvare det i den rækkefølge, så forudser formanden for centralbanken, at USA’s bnp vil falde med 6,5 pct. i 2020, og at arbejdsløsheden vil forblive på et højt niveau frem mod årets udgang. 9,3 pct. lyder prognosen, hvilket skal sammenholdes med de 13,3 pct., som coronakrisen har medført på arbejdsløshedskontoen i maj.