Trumps midlertidige justitsminister var involveret i virksomhed, der snød forbrugere for millioner

Virksomheden blev dømt til at betale 170 mio. kr. til myndighederne.

Den amerikanske præsident, Donald Trumps nye, midlertidige justitsminister, der har overtaget posten efter Jeff Sessions, har været involveret i et firma, der er dømt for at snyde forbrugere for millioner af kroner.

Det fremgår af retsdokumenter og interviews, skriver The Guardian.

Matthew Whitaker, som tidligere har arbejdet som advokat i staten Iowa, blev betalt for at arbejde som rådgivende bestyrelsesmedlem i firmaet World Patent Marketing (WPM).

Det nu lukkede firma, som lå i den amerikanske stat Florida, drev svindelvirksomhed, der har trukket »millioner af dollars ud af tusindvis af forbrugere«, lød det fra myndighederne tidligere på året.

Det skete bl.a. ved, at virksomheden narrede håbefulde opfindere til at betale tusindvis af dollars for at få patent og licens til deres opfindelse. Men virksomheden har ikke levet op til nogle af de løfter, de gav forbrugerne, lød det. Ifølge mediet blev en del militærveteraner bl.a. snydt af virksomheden.

Derfor blev virksomheden dømt til at betale 26 mio. dollars til myndighederne (svarende til ca. 170 mio. kr.).

Retsdokumenter fra den føderale domstol viser ifølge mediet, at når de frustrerede forbrugere forsøgte at få deres penge tilbage, brugte firmaet advokaten Matthew Whitaker til at true dem. Retsdokumenterne viser bl.a. en e-mail, han sendte for at true en af dem, der var blevet snydt af virksomheden.

»Jeg antager, at du forstår, der kan være seriøse civile og kriminelle konsekvenser for dig. Forstå, at vi tager trusler som denne meget alvorligt,« har han angiveligt skrevet i mailen, som er dateret til august 2015.

Whitaker blev dog ifølge mediet ikke nævnt som en af de dømte i sagen.

The Guardian har forsøgt at få en kommentar fra Whitaker.

Tidligere justitsminister Jeff Sessions meddelte tidligere på ugen, at han trådte tilbage. Det fik Donald Trump til at udpege Matthew Whitaker som fungerende justitsminister.