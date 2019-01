Tommy Ahlers er gået fra iværksætter til minister: »Jeg synes, at jeg er et scoop«

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) ser sig selv som en fangst for dansk politik. Samtidig vil han gennem sin fortælling af dansk politik få erhvervsfolk til at overveje den samme karrierevej.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) er klar i mælet, når det kommer til sine kompetencer, han har kunnet inddrage i sit skifte til dansk politik efter en årrække som iværksætter og investor.

»Jeg ved ikke, om jeg skal sige det, men jeg synes, at jeg er et scoop,« siger Tommy Ahlers i Finans’ podcast Bundlinjen.

»Jeg har været i politik i et halvt år nu, og det kan man se ved, at jeg har været med til at skabe en bedre forbindelse mellem Venstre og erhvervslivet,« fortsætter han.

Gennem hans mangeårige karriere som iværksætter og investor har Tommy Ahlers tilegnet sig en række kompetencer, som kan gavne dansk politik. De samme kvaliteter ser han dog også hos sine politiske kolleger.

Jeg håber, at jeg kan få andre fra erhvervslivet til at tænke, at det kunne være, at de havde en forkert opfattelse af politik, og at de måske skulle overveje at gå ind i politik. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V)

»Jeg kan bruge den ledelseserfaring, jeg har tilegnet mig fra erhvervslivet. I erhvervslivet handler det om mennesker og at lede mennesker. Det handler om at få andre til at følge en og få dem til at sige deres job op for at følge en. De kvaliteter ser jeg også i andre politikere,« siger Tommy Ahlers.

»Noget andet jeg kan tage med mig fra erhvervslivet er troen på, at noget nyt kan lade sig gøre. Selvom udgangspunktet er svagt, skal man stadig tro på det og turde noget. Også selvom man kan lave fejl,« fortsætter han.

Tommy Ahlers håber samtidig på, at han igennem hans fremstilling af politik og arbejde som minister kan inspirere andre fra erhvervslivet til at gå ind i politik.

»Jeg håber, at jeg kan få andre fra erhvervslivet til at tænke, at det kunne være, at de havde en forkert opfattelse af politik, og at de måske skulle overveje at gå ind i politik,« siger Tommy Ahlers.

»Jeg vil fortælle historien om politik, som ikke-værende fuldstændig nederdrægtigt element i samfundet for de folk, som ikke kan lave noget andet, men som rent faktisk er befolket af nogle personer, der har en passion for det her land og ikke mindst visioner,« fortsætter han.

