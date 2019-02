EU-ret annullerer Vestagers milliardbøder

EU's Ret har annulleret skattebøder til over 30 multinationale selskaber, som EU-Kommissionen ellers havde stanget ud til selskaberne. Bøderne havde en samlet værdi af 5,2 mia. kr.

Mere end 30 store internationale selskaber kan ånde lettet op.

EU's Ret, som er et instans til EU-Domstolen, har torsdag valgt at annullere de bøder for skjult statsstøtte, som EU-Kommissionen med den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager i spidsen ellers havde tildelt selskaberne.

Bøderne havde en samlet værdi af 700 mio. euro, hvilket svarer til omkring 5,2 mia. danske kroner. Dommen faldt ved Retten, som er den laveste retsinstans ved EU-Domstolen i Luxembourg.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

EU-Kommissionen kom i 2016 frem til den afgørelse, at der var tale om skjult statsstøtte, da de multinationale selskaber indgik en fordelagtig skatteaftale med det belgiske skattevæsen.

Men det er Retten uenig i.

»Kommissionen kom fejlagtigt frem til, at det belgiske system vedrørende multinationale selskabers overskud udgjorde en statsstøtteordning,« skriver Retten i sin afgørelse.

Blandt selskaberne er bl.a. olieselskabet BP, industrigiganten Atlas Copco, kemikalieproducenten BASF og Magnetrol. Det var netop Magnetrol, der havde indbragt klagen over EU-Kommissionens afgørelse til EU's ret.

EU-Kommissionen har gennem længere tid jagtet store internationale selskaber i et forsøg på at få dem til at betale skat.

Kommissionen har påbudt en række europæiske lande at inddrive manglende skattebetaling fra flere multinationale selskaber, fordi Kommissionen mener, at landene har givet de multinationale selskaber gunstige skatteforhold i et forsøg på at tiltrække eller fastholde dem.

Konkret er Holland blevet påbudt at inddrive 20 - 30 mio. euro hos kaffekæden Starbucks, mens Irland skal inddrive et astronomisk beløb på 13 mia. euro hos Apple.

Derudover er Luxembourg blevet påbudt at kradse 250 mio. euro ind hos Amazon og 30 mio. euro fra Fiat Chrysler.