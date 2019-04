Vestager: Europa er nødt til at føre an med digital skat

EU's medlemslande kan stadigvæk ikke blive enige om, hvordan techgiganter skal beskattes inden for EU.





EU bør gå forrest og indføre en digital skat, selvom resten af verden ikke vil følge med.





Sådan lyder det fra konkurrencekommissær Margrethe Vestager, efter at en række lande - herunder Danmark, Sverige, Finland og Irland - i weekenden blokerede for et udkast til den såkaldte GAFA-skat.





Det skriver nyhedsbureauet Reuters





GAFA-skatten - opkaldt efter Google, Apple, Facebook og Amazon - har til formål at sikre, at internetgiganter ikke slipper med at betale mindre i skat end lokale virksomheder, fordi de ikke har et fysisk lokale inden for EU.





»Vores verden bliver mere og mere digitaliseret, og det vil være et stort problem, hvis vi ikke finder en måde at øge (digitale) skatter på,« udtaler konkurrencekommisær i EU Margrethe Vestager til den franske radiostation France Inter.





Det oprindelige forslag til GAFA-skatten kom i marts sidste år, og gik på, at digitale virksomheder med en global omsætning på cirka 5,5 mia. kr. og en indtjening på omkring 375 mio. kr. skal betale 3 pct. i skat inden for EU af annonceomsætning, brugergeneret omsætning og omsætning via salg af data til en tredjepart.





Udspillet var en pålagt opgave fra EU’s stats- og regeringsledere, og der er bred enighed om, at globale tech-virksomheder ikke skal slippe for at betale færre penge i skat end lokale virksomheder. Der er bare ikke enighed om hvordan.



»Det bedste ville være en global løsning, men hvis vi vil se resultater inden for en passende tidsperiode, må Europa tage føringen,« siger Margrethe Vester til France Inter.





Sidste år pressede den franske præsident Emmanuel Macron på for at få lavet særlige regler. Tyskland, Italien og Spanien bakkede op, men både Danmark, Irland, Holland, Luxemborg og Sverige noterede, at det var vigtigt at sikre lige vilkår på verdensplan i tråd med arbejdet i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).





Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) meldte bagefter ud, at han var glad for, at det blev understreget, at Danmark gik efter en global løsning. Ifølge statsministeren handlede det om, at europæiske firmaer ikke skal ryge bagud i konkurrencen med amerikanske og asiatiske virksomheder.





Enighed blandt alle EU’s medlemslande er nødvendig, når det handler om skattelovgivning, der kræver enstemmighed for vedtagelse.