Ca. 800 danskere bosat i Schweiz har gæld til den danske stat for godt 175 mio. kr. Schweiz vil ikke hjælpe Danmark med at inddrive pengene.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) føler sig snydt og bedraget.

Han har igennem to år arbejdet på at få den schweiziske regering til at indgå en aftale med Danmark om inddrivelse af gæld - men uden held. Skatteministeren har nu modtaget det endelige svar fra Schweiz, der lyder, at landet ikke vil hjælpe Danmark med at inddrive skattegæld.

Det skriver TV2.

»Det er hårde ord, men jeg føler virkelig, at den schweiziske regering har holdt mig for nar som skatteminister,« siger Karsten Lauritzen til TV2.

I Schweiz bor omkring 800 danskere, der samlet har en gæld til den danske stat på cirka 175 mio. kr. Det viser de seneste tal fra Skatteministeriet, der blev opgjort 31. december 2018.

Schweiz er det eneste større vesteuropæiske land, der ikke har en aftale med Danmark om at inddrive skattegæld.

Ifølge Karsten Lauritzen har han tidligere fået positive tilbagemeldinger fra den schweiziske regering om, at den gerne ville være med til at finde en løsning.

»Jeg er meget skuffet. Over at et land, der er så veludviklet og så langt fremme på teknologi og økonomi, bare kan leve med, at svindlere og bedragere og folk, der ikke betaler deres skattegæld, lovligt kan rejse dertil og få beskyttelse. Det fatter jeg simpelthen ikke,« siger han til TV2.

Skatteministeren mistænker den schweiziske regering for dobbeltspil. Han har i løbet af de seneste to år holdt en række møder med den schweiziske ambassadør i Danmark og udvekslet breve med den schweiziske finansminister Hans-Rudolf Merz.

Karsten Lauritzen vil nu have Danmark til at rejse sagen på europæisk plan, og mener, at det er et principielt meget stort problem for Danmarks relation til Schweiz.