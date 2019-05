I en valgkamp præget af ekstreme synspunkter rykker baglandet i Venstre og Socialdemokratiet tættere sammen, melder TV2.

En række borgmestre fra Venstre og Socialdemokratiet lægger op til forbrødring frem mod folketingsvalget den 5. juni. I de yderligtgående synspunkters valgkamp er et regeringssamarbejde mellem de game arvefjender pludselig forvandlet til »et drømmescenarie«.

Det skriver TV2.

»Der er mere, der samler end skiller, og det er to gamle realpolitiske partier, der er vant til at tage ansvar og have magten. Derfor opfordrer jeg til et samarbejde hen over midten for at få skabt nogle resultater til fordel for Danmark,« siger Birgit S. Hansen, socialdemokratisk borgmester i Frederikshavn, til TV 2.

Ifølge TV2 er flere borgmestre hos Venstre ligeledes indstillet på et kommende samarbejde. En af dem er Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg.

»I kommunerne har vi i mange år samarbejdet bredt på tværs med god succes, så det kan man jo også lade sig inspirere af på Christiansborg. Gevinsten kan være, at vi kan få mere af vores egen politik igennem og sikre, at nogle af yderpartierne med meget markante synspunkter får mindre indflydelse. Men jeg overlader det trygt til partiledelsen og formanden at vurdere, hvad der skal ske efter et valg,« siger han til TV2.

TV2 skulle have været i kontakt med flere Venstre-borgmester, som udtrykker sig positivt om et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Det har angiveligt fået partisekretær i Venstre, Claus Richter, til at sende en sms ud i baglandet, hvori han opfordrer til at lade partiformanden tage sig af spørgsmål om regeringsdannelse.

Ifølge DR er tanken om det opsigtsvækkende regeringssamarbejde født af Alternativets politiske leder Uffe Elbæk (AL). Til DR siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V):

»Der er nogle pointer i det«.