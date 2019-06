Den tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers gør i sit første folketingsvalg nærmest rent bord i København og sikrer Venstre fremgang med et ekstra mandat og 50 pct. fremgang.

Alt tyder på, at den kendte iværksætter, investor og tv-dommer Tommy Ahlers’ første møde med de københavnske vælgere bliver et til historiebøgerne.

Ahlers blev hevet ind fra siden som minister i en regeringsrokade sidste forår som uddannelses- og forskningsminister, og inden alle kredse i København er talt op, har han hentet 16.917 stemmer.

Det viser den løbende opdatering fra KMD.

Det betyder også, at Venstre går frem fra to til tre mandater i Københavns Storkreds, hvor der på forhånd var usikkerhed om, hvorvidt partiet kunne trække flere end de to mandater fra valget i 2015, da den tidligere minister og Venstre-profil Søren Pind ikke stillede op.

Ved sidste valg fik Pind 7.706 stemmer, mens Jan E. Jørgensen fik 3.254 stemmer, hvilket efterlod Martin Geertsen lige uden for det sjove selskab.

Mens der stadigt mangler tal fra tre kredse i København, står det klart, at Ahlers hiver Jan E. Jørgensen og Martin Geertsen med sig ind. De to har pt. 2.438 og 2.043 stemmer – eller cirka samlet set en fjerdedel af Ahlers stemmetal.

Meget tyder på, at det er Liberal Alliances vælgere, der er gået til Venstre. Ved valget i 2015 fik LA knap 38.000 stemmer i hovedstaden, mens Venstre fik 44.700 stemmer.

I år er Venstre vokset med 50 pct. og er oppe på næsten 68.000 stemmer, mens LA er skrumpet til 11.600 stemmer – en nedgang på 70 pct.