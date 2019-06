Favorit til premierminister-posten: Tror ikke et øjeblik vi forlader EU uden aftale

Favoritten til at overtage den britiske premierministerpost efter Theresa May, Boris Johnson, er sikker på at det ender med et brexit med en aftale med EU.

BRANCHENYT