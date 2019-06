Jesper Buch: Pas nu på, kære statsminister

I et opslag på LinkedIn lufter erhvervsmanden Jesper Buch sin bekymring.

Den danske erhvervsmand og mangemillionær Jesper Buch advarer nu landets nye statsminister, Mette Frederiksen (S), mod at undergrave lysten til at skabe egen virksomhed.

Det sker i et opslag på LinkedIn under overskriften "Pas nu på, kære statsminister."

Ifølge Jesper Buch er der en grund til, at han - efter eget udsagn - »arbejder 80 timer om ugen og har gjort det i snart 20 år.«

»Der er en grund til, at jeg har blødt og svedt og bekymret mig, alt imens andre sad med benene på fifaen og hyggede,« skriver Jesper Buch.

Den 43-årige iværksætter grundlagde i sin tid takeaway-platformen Just-Eat og har derudover været involveret i en lang række danske selskaber. Selv siger Jesper Buch, at der er en grund til, at han igen og igen »risikerer sit grundlag« gennem investeringer i danske selskaber.

»Grunden er en forhåbning om, at jeg kan få lov til at beholde en eventuel gevinst og nyde resten af livet, og at mine børn og deres børn er sikret økonomisk. Hvis du mener, at det ikke skal være sådan, ser jeg ikke nogen grund til at blive ved med at skabe dynamoer og arbejdspladser. Så kan det faktisk være ligemeget,« skriver Jesper Buch.

Hvad Jesper Buch konkret er bekymret over, fremgår ikke. Finans forsøger at få en kommentar fra erhvervsmanden.

I det 18 sider lange aftaledokument, som Mette Frederiksen skal danne regering på baggrund af, fremgår det bl.a., at regeringen har planer om at hæve skatten, når familieejede virksomheder går i arv fra én generation til den næste.

Det har fået ejeren og direktøren af Linak-koncernen, milliardæren Bent Jensen, op i det røde felt.

»Jeg sidder med en følelse af, at de er pisse ligeglade med sådan nogen som mig, der ellers giver valuta til landet. Det er ondskab og skidt for Danmark,« siger Bent Jensen til JydskeVestkysten.