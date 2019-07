Hårdt brexit udgør reel risiko for opløsning af Storbritannien

Et brexit uden skilsmisseaftale kan betyde splittelse af Storbritannien, advarer stedfortræder for den birtiske premiereminister, David Lidington.

Der er en "reel risiko" for, at Storbritannien vil blive opløst i tilfælde af et hårdt brexit, advarer Theresa Mays regering.

Det skriver Financial Times.

David Lidington, der er de facto stedfortræder for den britiske premierminister, fortalte en række ministre, at muligheden for et brexit uden en skilsmisseaftale vanskeliggør en fremtid med et samlet Storbritannien.

Han henviste til Skotland, hvis ryk mod selvstændighed udgjorde en "markant og presserende politisk udfordring". Og den kan tiltage, hvis det skotske nationalparti vinder flertal, når Skotland går til valg i 2021.

Ligeledes fremgår det af et regeringsdokument, som Financial Times har set, at David Lidington ved mødet sagde, at regeringen "ikke bare kan se til, når det kommer til Wales' attitude til unionen og selvstændighed" i forbindelse med den tiltagende støtte til det walisiske parti Plaid Cymru.

I Nordirland søges der ifølge premierministerens stedfortræder en "grænseafstemning", der kan forene Nordirland og republikken Irland.

Ministrene lyttede ifølge Financial Times til i stilhed, mens David Lidington gennemgik Storbritanniens situation med en klar advarsel til den fremtidige premierminister om ikke at sætte Storbritanniens "integritet" på spil.