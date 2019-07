Siemens topchef kalder Donald Trump for 'racismens ansigt'

I et opslag på Twitter tager direktøren afstand fra den amerikanske præsident.

Siemens adm. direktør, Joe Kaeser, mener, at Donald Trump er blevet symbolet på racisme og udelukkelse.

Det skriver Bloomberg.

Udmeldingen kommer efter, at Donald Trump i et kontroversielt opslag på Twitter har skrevet til en række kvindelige medlemmer af den amerikanske kongres, at de skal »tage hjem til det land, de kommer fra«.

»Hvorfor tager de ikke bare hjem og løser problemerne på de totalt ødelagte steder, de kommer fra, i stedet for at fortælle os, hvordan vi skal drive den amerikanske regering,« skrev den amerikanske præsident, dog uden at nævne navnene på kvinderne.

Men nu har Joe Kaeser, der er en af Tysklands mest fremtrædende forretningsmænd, fået nok. Han skrev i går et modsvar på Twitter, hvor han giver udtryk for, at han finder det deprimerende, at »verdens vigtigste politiske embede er blevet ansigtet på racisme og udelukkelse«.

»Jeg har boet i USA i mange år og oplevet frihed, tolerance og åbenhed som aldrig før,« skriver han i opslaget. Joe Kaeser har bla. haft et tidligere job i en Siemens-afdeling i San Jose i Californien.

Trumps Twitter-besked var henvendt til de fire kvinder fra den amerikanske kongres: Alexandria Ocasia-Cortez, Rashida Talib, Ayanna og Ilhan Omar. Tre ud af de fire kvinder er opvokset i USA, og Ilhan Omar immigrerede til landet, da hun var 12 år gammel.

Og det er ikke første gang, at den tyske topchef tager et offentligt politisk standpunkt. I oktober sidste år valgte direktøren at droppe en saudisk prestigekonference efter drabssagen på journalisten Jamal Khashoggi. Her skulle Siemens have deltaget som »strategisk partner« på konferencen.

»Sandheden skal frem, og retfærdigheden skal ske fyldest,« skrev Joe Kaeser dengang på Twitter.