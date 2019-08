Aktierne og olien falder: Trump lægger told på kinesiske varer for 2.000 mia. kr.

Aktierne dykker på Wall Street, olieprisen styrtdykker på råvarebørserne. Præsident Donald Trump har netop meddelt, at USA lægger 10 pct. told på kinesiske varer for 2.000 mia. kr.

Lars Attrup, f. 1969, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1997 og har siden da været ansat som skrivende reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten. I de første år var Lars knyttet til avisens Indlandsredaktion og var ansvarlig for blandt andet bladets dækning af kommunalstof. Siden 2000 har han været en del af holdet på Jyllands-Postens Erhvervsredaktion. Her har Lars gennem mange år dækket landbruget og fødevareindustrien og emner, der er relateret til disse brancher. Herunder: globale fødevarekriser, råvarebørser, miljø, grøn energi samt EU’s landbrugs- miljø- og energipolitik. Lars har adskillige gange rejst kloden rundt med rygsæk.

Handelskrigen mellem USA og Kina har taget en ny drejning. Den seneste runde af forhandlnger sluttede i går i Shanghai, og nu meddeler USA's præsident Trump, at USA lægger 10 pct. told på kinesiske varer for 300 mia. dollars - 2.000 mia. kr.

På Wall Street har markederne reageret omgående. Dagen har ellers været præget af pæne kursstigninger, men de toneangivende aktieindeks faldt lodret til et minus på 1 pct., da Trump annoncerede den nye told.

På råvarebørserne gik det endnu voldsommere for sig, da olieprisen (West Texas Intermediate) faldt 7,6 pct. i forventning om, at handelskrigen vil ramme verdenshandlen og dermed reducere energiforbruget.

Vanen to annoncerede Trump nyheden på twitter, og vanen tro lagde han ikke fingrene imellem.

»Vores repræsentanter er netop kommet retur fra Kina, hvor de har haft konstruktive samtaler om den kommende handelsaftale. Vi troede, at vi havde en aftale for tre måneder siden, men desværre besluttede Kina at genforhandle aftalen før underskrivningen,« indleder Trump på twitter.

Han tilføjer, at Kina siden har lovet at købe store mængder af landbrugsprodukter hos USA, men aldrig har levet op til dette. Trump mener, at Kina også – lige før målstregen – er løbet fra andre aftaler.

Han oplyser, at handelsforhandlingerne fortsætter, men at »USA fra 1. september vil lægge en lille yderligere told på 10 pct. på de resterende varer og produkter til en værdi af 300 mia. dollars, der kommer ind i vores land fra Kina.«

USA har allerede lagt en told på 25 pct. på kinesiske varer til en værdi af 250 mia. dollars - disse varer undtages for den nye told, understreger Trump. Den nye told er blot den seneste uppercut i den efterhånden lange handelspolitiske slagudveksling mellem USA og Kina. Trump har antydet at de kinesiske forhandlere blot tækker tiden ud i håbet om, at USA får en ny præsident efter valget næste år. Men Trump har også advaret om, at den strategi kan give bagslag, da han har planlagt at vinde valget.

Under de seneste dages forhandlinger i Shanghai har parterne ifølge Bloomberg blandt andet drøftet en mulig forøgelse af Kinas import af amerikanske landbrugsvarer. Den kinesiske import af amerikanske landbrugsvarer er i år faldet markant.

Inden bygen af tweets fra Donald Trump havde de toneangivene amerikanske aktieindeks ellers kurs mod den bedste dag siden juni. Stigningen var drevet af gode nyheder om indtjeningen i virksomheder som General Motors Co, Kellogg Co og Verizon Communications Inc , skriver Reuters. Da Trump offentliggjorde den nye told skiftede farven på Wall Street imidlertid omgående fra grøn til rød.