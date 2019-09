Det nye system til gældsinddrivelse, PSRM, kommer til at tage år, før det er helt oppe i omdrejninger, siger skatteminister Morten Bødskov efter kritik fra Rigsrevisionen.

Gældsinddrivelsessystemet PSRM, der skal erstatte EFI-systemet, kommer ikke helt op i omdrejninger lige foreløbig.

Det udtaler skatteminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse efter, at Rigsrevisionen tidligere torsdag udtalte kritik af systemet.

Morten Bødskov er ikke overrasket over Rigsrevisionens kritik.

»Det er ingen hemmelighed, at der stadig er store problemer med at inddrive gæld. Som jeg har sagt flere gange de seneste uger, kommer det til at tage år, før gældsinddrivelsen er oppe i gear. Hvis nogen har gjort sig forhåbninger om, at det kunne være klaret ved årets udgang, må jeg sige, at det på ingen måde er realistisk,« lyder det fra skatteministeren.

Rigsrevisionen konkluderede tidligere i dag, at arbejdet med at få det nye system op at køre, ikke er gået som håbet.

Derfor mener Rigsrevisionen, at der er ”risiko for, at tilslutningen vil fortsætte langt ind i 2020”. På grund af dette, mener Rigsrevisionen ikke, at det er realistisk, at PSRM vil inddrive gæld for alle fordringshavere inden slutningen af 2020.

Ifølge Morten Bødskov er det især oprydningen efter det hedengangne EFI-system, der vanskeliggør processen.

»Jeg kan konstatere, at man har fået bygget et nyt gældssystem, men at der fortsat er en kæmpe opgave med at få de mange hundrede kreditorer ombord i systemet. Samtidig er der stadig en voldsomt stor opgave efter EFI, hvor der skal ryddes op i millioner af gældsposter,« siger ministeren og fortsætter:

»Derfor har jeg bedt mit ministerium om at få det her område set efter i sømmene, så vi kan få lagt en samlet og realistisk plan for at få inddrivelsen af danskernes gæld på sporet,« lyder det fra Morten Bødskov.