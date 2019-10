WTO giver Trump ret til milliardtold på varer fra EU

Verdenshandelsorganisationen åbner for, at USA kan kræve told på europæiske varer som reaktion på, at EU har givet subsidier til flyproducenten Airbus.

Det du behøver at vide! Modtag nyhedsbrevet Briefing og få hurtigt og nemt overblik over dagens væsentligste nyheder fra erhvervslivet – håndplukket af vores journalister. Finans Briefing Morgen Finans Briefing Middag Finans Briefing Eftermiddag Tilmeld

BRANCHENYT