Minister: Boligejere får trods it-problemer alligevel milliarder tilbage

Der er ni mia. kr. på vej tilbage til de boligejere, som i første omgang vil blive snydt for at få de lovede skattelettelser som følge af it-problemer med de nye skattesystemer. Det lover skatteministeren.

Dorte Ipsen Boddum, f. 1969, er politisk reporter på Finans. Dorte har igennem 12 år som journalist på Jyllands-Posten skrevet i spændingsfeltet mellem økonomi og politik. Hun har været erhvervsreporter, Christiansborgreporter og senest forsvarsmedarbejder. Dorte er oprindelig uddannet kandidat i engelsk og internationale studier men valgte at gå journalistvejen efter en kort karriere som underviser. Hun er uddannet fra DJH i 2001 med praktiktid på Jyllands-Posten. Dorte er bosat på Østerbro og holder bestemt af en latte, men bliv ikke overrasket, hvis der er Johnny Madsen i øregangen, for hun er vokset op ved Vesterhavet og har stadig saltvand i årene.

Martin Flink, f. 1978, er journalist på Finans. Martin blev journalist i 2005, men var året inden med til at etablere Allers erhvervssatsning Idag/Industriens Dagblad. I 2006 skiftede han til en stilling som pressekoordinator i Dansk Industri, hvilket i 2009 blev til en lignende stilling hos Copenhagen Capacity, inden han 2011 begyndte på Jyllands-Postens erhvervsredaktion. Her har han stort set siden tiltrædelsen beskæftiget sig med arbejdsmarkeds-, erhvervs- og økonomisk politik.

Udskydelse af boligskatteregler skal ikke ende som en god forretning for staten. Det lover skatteminister Morten Bødskov torsdag eftermiddag, efter at han onsdag ikke ville give klart svar.

»Det er regeringens holdning, at de penge, der kommer ind som følge af udskydelsen, skal tilbage til boligejerne. Den konkrete model ser vi på i forhandlingerne,« lyder det fra ministeren i et skriftligt svar til dr.dk.

Finans skrev tirsdag, at udskydelsen af de nye boligskatteregler til 2024 vil give staten i alt ni mia. kr. ekstra i provenu fra boligejerne.

Det skyldes primært, at boligejere, som ellers stod til at få en skattelettelse fra 2021, nu først får den tre år senere.

Siden regeringen i går redegjorde for store it-problemer og en urealistisk tidsplan, som nødvendiggør en udskydelse af de nye boligskatteregler, som et bredt flertal i Folketinget aftalte i 2017, har forligspartierne presset på for at holde de ni mia. kr. i boligejernes lommer.

It-problemerne medfører, at op mod 1 mio. boligejere ikke kan få de penge tilbage, som de har betalt for meget, som følge af forkerte vurderinger de senere år. Ligesom de ville skulle betale for meget de næste tre år, indtil systemet er ændret.

Næste store hurdle for regeringen og forligspartierne er at finde ud af hvilke boligejere, der skal have hvor stor en andel af de ni mia. kr. og hvornår.

Allerede i går lød der kritik fra andre partier.

Venstres skatteordfører, Louise Schack-Elholm, var bekymret for, at regeringen ikke ville sende pengene retur til boligejerne:

»Sådan som jeg kan se det, har regeringen ikke tænkt sig at føre pengene tilbage til boligejerne. Det er meningen, at det skal ned i den store kasse, er min fornemmelse,« sagde hun til DR.

Samme budskab kom fra andre borgerlige partier, hvor Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, til DR sagde, at der skal findes en model, der sender de lovede penge tilbage, så »vi ikke skal opleve, at staten kan tjene ni milliarder på, at man internt i staten har it-problemer,« ligesom regeringens støtteparti Radikale Venstre

»Boligejerne skal have deres penge. Det er det, de har krav på ifølge den aftale, vi har lavet,« sagde skatteordfører Kathrine Olldag til DR.