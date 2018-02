Sommerhusejere kaster sig over billige lån

Højere belåningsgrænser har vist sig at være populære.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Sommerhusejere og købere har taget nye og lempelige låneregler til sig på rekordtid. 7 ud af 10 vælger nu realkreditbelåning på over 60 pct., viser nye tal fra Totalkredit.

I slutningen af april sidste år vedtog Folketinget at hæve grænsen for, hvor meget realkreditbelåning der må være i et sommerhus. Det er i dag muligt at låne op til 75 pct. mod tidligere 60 pct., og det er altså blevet populært på rekordtid.

Den historisk lave boligrente er forklaringen på den store interesse. Det er stadig muligt at få lån med fast rente på 2 pct., og renten på flere flekslån er fortsat negativ.

Hvis man tager udgangspunkt i et 30-årigt lån med variabel rente både på realkredit- og banklånet, betyder den nye belåning, at ydelsen før skat er 180 kr. lavere om måneden ved et sommerhuskøb på 1 mio. kr. Det løber op i mere end 100.000 kr. over lånenes løbetid. Dette forudsætter, at renten forbliver den samme.

»Den højere belåning giver god mening for både sommerhuskøberen og sommerhusejeren, og vi tror, at den store efterspørgsel efter de nye lån er kommet for at blive,« siger chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

Den nye belåningsgrænse er efterspurgt i hele landet, men mest udbredt i de store sommerhusområder. Af de 25 kommuner med flest nye sommerhuslån med den højere belåning er de 15 i Jylland, en enkelt på Fyn og de resterende 9 øst for Storebælt.

Top-5 kommunerne med flest nye lån er Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Gribskov, Varde og Jammerbugt.

»Den nye belåning henvender sig ikke alene til sommerhuskøbere. Det giver samtidig mulighed for eksisterende sommerhusejere at optage tillægslån. Mere end hvert syvende lån og lånetilbud til sommerhuse med den nye og højere belåning er tillægslån,« oplyser Jeppe Borre.

Totalkredit mærker en markant stigning i efterspørgslen efter sommerhuslån. Fra maj sidste år til nu er der givet omkring 1.000 lånetilbud om måneden i danskeres sommerhuse mod knap 400, før den nye belåning blev en mulighed.