Får du heller ingen rente af dine penge? Læg dem på loftet

Milliarder af kroner er placeret i bankerne til meget lav eller slet ingen rente.

Vi har 838 mia. kr. stående i banken til stort set ingen eller slet ingen rente, viser nye tal fra Nationalbanken. Hver dansker har i gennemsnit 145.000 kr. stående.

Det er langt mere end nødvendigt, og det er en dårlig forretning. For når man ingen rente får, ædes opsparingen langsomt, men sikkert op af inflationen. Og der er alternativer, understreger chefanalytiker i Nykredit, Mira Lie Nielsen.

En tommelfingerregel siger, at man maksimalt har brug for et beløb svarende til halvanden eller to månedslønninger efter skat på sin bankkonto.

»Hvis man har mere end det og ingen planlagte udgifter i nær fremtid, bør man overveje en bedre placering af pengene,« siger Mira Lie Nielsen.

Der er flere oplagte muligheder for at bruge pengene fornuftigt, mener hun:

Hvis man har dyr gæld, er det en god forretning at begynde at afdrage på den.

Man kan investere i energiforbedring af boligen, f.eks. efterisolering af loftet.

Man bør overveje at investere nogle af pengene i aktier og obligationer.

De mange milliarder i banken er et håndgribeligt udtryk for, at danskerne har tjent flere penge de seneste år. Reallønnen er steget på grund af den lave inflation, og så sparer vi mange penge på grund af det lave renteniveau.

»Når det er sagt, tyder noget på, at danskerne er blevet mere forsigtige. Således udgør danskernes indlån i bankerne i øjeblikket en historisk stor andel af indkomsten,« konstaterer Mira Lie Nielsen.

Det kan der være gode og sunde forklaringer på, mener hun. Eksempelvis kan der være flere, der holder på pengene for at gardere sig mod rentestigninger.

»De mange penge i banken er et sundhedstegn, der viser, at danskerne har noget at stå i mod med. Bagsiden af medaljen er, at det ikke kun er indlånet, der er i rekord. Det er renteniveauet også. De rekordlave renter betyder, at opsparingen bliver mindre og mindre værd. Renten i banken er nemlig typisk lavere end de generelle prisstigninger i samfundet,« mener Mira Lie Nielsen.