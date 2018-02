Par med mellemindkomster har stadig adgang til Københavns dyre boliger.

24.219 kr. Så stor skal månedslønnen minimum være for begge, hvis et par vil ind på det københavnske ejerlejlighedsmarked.

Forudsætningen er, at man har udbetalingen på 5 pct. af købesummen klar og kan betale et fast forrentet lån med afdrag. Har man det, kan man købe en lejlighed på 80 kvm.

Tallet stiger til 31.365 kr. per person, hvis parret derudover har bil og et barn. Dermed er der stadig adgang til det københavnske boligmarked for folk med mellemindkomster, fastslås det i en analyse, som Realkredit Danmark har fortaget. Analysen er målrettet de investorer, der køber danske realkreditobligationer.

Interessen for at købe danske obligationer er fortsat stor, men investorerne er interesserede i at få at vide, hvor store risici, der er på det københavnske boligmarked. Er der tale om en boble, kan det i princippet få konsekvenser for obligationsmarkedet.

»Vi ser fortsat ingen tegn på en boble. Vores beregninger baserer sig på gennemsnitstal, så der vil klart være områder og boliger i København, der er for dyre for folk med mellemindkomster. Men gennemsnitspriserne er altså ikke så høje, at det kan forhindre stort set alle i at få adgang til det københavnske boligmarked,« fastslår manden bag analysen, cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig.

De største udfordringer har singlerne. Den gennemsnitlige indkomst for singler i København er 41.865. For singler med børn er gennemsnitslønnen godt 47.000 kr. Hvis ikke de har en betydelig friværdi i forvejen, kan de få udfordringer med at købe drømmeboligen. Dertil er kravene til rådighedsbeløb for store.

Men et par med lære- politi- eller sygeplejelønninger kan stadig købe sig adgang til en gennemsnitslejlighed.

Det københavnske boligmarked har tiltrukket sig stor interesse også fra udlandet. Tre år i træk er priserne på ejerlejligheder steget 10 pct. eller derover, og siden 2011 er lejlighedspriserne steget hele 80 pct.

På det seneste er priserne kun steget behersket, og der ses flere tegn på lavere salgsaktivitet. Men tiltrækningen til København er fortsat stor med over 10.000 tilflyttere hvert år. Og aktiviteten er stadig høj i et historisk perspektiv.

Med til at holde gang i boligfesten er den historisk lave rente. Hvis renten stiger, kan det få store konsekvenser ikke mindst på det københavnske boligmarked, der på grund af de høje priser er det mest rentefølsomme marked.

Stiger renten blot 2 pct. point, vil boligbyrden for lejligheder i København stige markant over et historisk gennemsnit, og det vil få konsekvenser for, hvem der kan købe sig ind. Der er dog stadig et stykke til tiden før finanskrisen, hvor boligbyrden var højere end nu - selv med en rentestigning. Men en rentestigning vil sende boligbyrden tilbage på finanskriseniveau.

»Det er altså stadig muligt at komme ind på det københavnske boligmarked selv med mellemindkomster. Men vi må også konstatere, at det kan være svært for nyuddannede og offentligt ansatte, ikke mindst hvis de er førstegangskøbere,« siger Christian Hilligsøe Heinig.