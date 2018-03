Dyrere at låne til forældrekøb efter lånestramninger

Danskernes lånemuligheder til bolig nummer to er blevet begrænset.

Det er blevet markant dyrere at låne til bolig nr. 2, hvis man har en høj gæld i forvejen. Nye strammere låneregler vil få store konsekvenser for boligmarkedet i de kommende år. Stramningerne vil lægge en dæmper på de populære forældrekøb og i mindre grad på lysten til at købe sommerhus, vurderer Nordea Kredit.

»Da forældrekøbene udgør en stor del af lejlighedsmarkedet i særligt København og Aarhus, forventer vi, at reglerne vil få størst effekt her og tage toppen af de stigende priser. Vi forventer ikke direkte faldende priser, men de tocifrede prisstigninger, vi har været vidne til de seneste år særligt i København, er nu fortid,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

De nye låneregler begrænser lånevalget for boligkøbere, hvis samlede gæld er mere end fire gange husstandsindkomsten, og belåningsgraden kommer over 60 pct.

Det betyder, at forældrenes lånevalg begrænses til fast rente med og uden afdrag og til F5-lån med afdrag. Dermed afskæres forældrene fra F1-,F3- og F5-lån uden afdrag, som hidtil har været meget populære ved forældrekøb på grund af den lave ydelse.

Ydelsen har været så lav, at forældrekøbet har kunne løbe rundt i sig selv, uden at forældrene behøvede at have penge op af lommen.

Sådan ser det ud ved et forældrekøb af lejlighed til 2,5 mio. kr. Der er tale om to lån: Et til 2 mio. kr. i den forældrekøbte lejlighed og 500.000 kr. som tillægslån i helårsboligen. Forældreparrets gæld er mere end fire gange indkomsten.

De første fem år F3-lån uden afdrag F5-lån med afdrag Fast rente uden afdrag Månedlig ydelse 1.990 8.530 4.860 Månedligt afdrag 0 6.700 0

Forudsætninger: Forældrepar med hus til 4 mio. kr. belånt med 2 mio.kr. Husstandsindkomst på 1 mio. kr. Kilde: Nordea Kredit

Vælger man at finansiere forældrekøbet med et fast forrentet lån uden afdrag, er den månedlige ydelse 4.860 kr. og 8.530 kr., hvis man vælger et F5-lån med afdrag.

Det er i begge tilfælde væsentligt mere, end hvis forældrene havde valgt et F3-lån uden afdrag, hvor den månedlige ydelse ligger på 1.990 kr.

»Men eftersom de er underlagt de nye regler, har de ikke længere adgang til at kombinere variabel rente og afdragsfrihed,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Helt korte flekslån uden afdrag har været meget brugte i forbindelse med forældrekøb de seneste år. Men den går altså ikke længere.

»Det bliver dyrere at finansiere forældrekøbet, og derfor vil mange forældre fremover opleve, at de skal have et større beløb op af lommen. Hidtil har forældrekøbene næsten kunne løbe rundt i sig selv, når man har taget højde for alle indtægter og udgifter,« siger Lise Nytoft Bergmann.