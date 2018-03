Mange boligejere risikerer en grim skatteoverraskelse

Der er både gode og dårlige nyheder til boligejerne i årsopgørelsen.

De mange låneomlægninger i 2017 får store konsekvenser for den skatteregning, boligejerne skal betale. For mange vil årsopgørelsen derfor være en grim overraskelse, fordi der skal betales penge tilbage. Men for næsten lige så mange kan der være penge til gode.

Ifølge Nationalbanken var der i 2017 rente- og bidragsbetalinger for 41,3 mia. kr. Det er et fald på ca. 2 mia. kr. sammenlignet med 2016, som forskudsopgørelserne bygger på for de boligejere, der ikke selv har rettet til. I løbet af 2017 er der konverteret fast forrentede lån for på den gode side af 110 mia. kr. Samtidig har mange flekslånere fået en lavere rente.

En del boligejere har nedkonverteret det fast forrentede lån fra en højere rente til en lavere rente, f.eks. fra 3,5 til 2 pct. Der kan også være boligejere, som har fået rentetilpasset F5-lånet.

»Hvis ikke man har ændret forskudsopgørelsen for 2017, lyder rentefradraget på det samme som i 2016 – med andre ord inden rentefaldet på realkreditlånet, og det kan blive dyrt,« siger chefanalytiker i Totalkredit Jeppe Borre.

Men der er også boligejere, der frivilligt har valgt en højere rente. Mange har skiftet deres flekslån ud med fast forrentede lån. De får dermed et større rentefradrag.

Hvis man har omlagt et F1-lån til et fast forrentet lån i begyndelsen af 2017, er det fradragsberettigede beløb sat ca. 15.000 kr. for lavt for hver mio. Har man ikke fået rettet sin forskudsopgørelse, oplever man således at få ca. 5.000 tilbage i skat.

Men de, der har nedkonverteret, får et lavere fradrag. En boligejer, som har nedkonverteret et lån på 1 mio. kr. fra 3,5 til 2 pct., opnåede i 2017 en rente- og bidragsbetaling, som var næsten 15.000 kr. lavere end året før.

Også folk, der har fået refinansieret deres flekslån, kan få en skatteoverraskelse.

En boligejer, som fik ny rente på sit F5-lån ved indgangen til 2017, oplevede et rentefald fra godt 2 til 0,39 pct. Det markante rentefald betyder, at det fradragsberettigede beløb er godt 16.000 kr. lavere pr. mio. i 2017, end det som boligejeren har fået fradrag for.

Derfor står boligejeren til at skulle betale en restskat på omkring 5.500 kr. pr. lånte mio., såfremt forskudsopgørelsen ikke blev ændret sidste år.

»Det lave rentemiljø fortsatte i 2017, og en del danskere har løbende nedkonverteret eller fået rentetilpasset til en lavere rente. Derfor står nogle boligejere over for netop at skulle ændre forskudsopgørelsen for 2018, så de ikke får en dårlig oplevelse, når årsopgørelsen åbnes i 2019,« siger Jeppe Borre.