Arbejd et år længere og giv dig selv en lønforhøjelse på 4 pct.

Jo længere man udskyder pensionen, desto mere får man ud af den.

Det er blevet populært at arbejde længere frem for at gå tidligt på pension. Foruden at bevare sin lønindkomst kan man faktisk sikre sig selv en lønforhøjelse resten af livet, når man går på pension.

For hvert år man arbejder længere, får man godt 4 pct. mere ud af pensionen, viser beregninger fra PFA. Det vil sige, at hvis man arbejder tre år længere, sikrer man sig 13 pct. mere i pension.

»Det skyldes et godt samspil af flere forhold. For det første vil man så automatisk spare mere op. For det andet vil man få mere i samlet afkast. Og endelig skal opsparingen nu strækkes over en kortere periode,« siger forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum.

For en almindelig dansk lønmodtager kunne tallene se således ud. Der er tale om en lønmodtager, der tjener 360.000 kr. om året.

På pension som 68-årig På pension som 71-årig Pensionsopsparing 2.176.000 2.428.000 Årlig pension i 20 år 131.800 168.200 Samlet pension (inkl. folkepension) 190.900 214.900

Forudsætninger: Opsparing sker fra 30 år. Løn følger inflation. Enlig, hvor pension modregnes i folkepensionens tillægsbeløb Kilde: PFA

Det giver altså 27 pct. mere at vente med at gå pension, men når der tages hensyn til skat, og såfremt der samtidig sker modregning i folkepensionens tillægsbeløb, så stiger den årlige indkomst efter skat med 13 pct.

»Der gælder grundlæggende det samme for folkepension som for egen opsparing. Hvis man arbejder længere og dermed udskyder folkepensionen, så belønnes man ved, at folkepensionen sættes op,« siger Carsten Holdum.

Afgørende er at gøre op med sig selv, om man ønsker at arbejde længere, mener han.

Nogle vælger at arbejde længere, fordi de elsker deres arbejde med indhold og socialt fællesskab. For dem betyder pengene mindre.

»Mange andre vil være i en valgsituation, hvor de på samme tid både kan se noget rart ved at arbejde videre, men også noget rart ved at gå på pension. For netop dem er det særlig relevant at se på, hvad man økonomisk får ud af to situationer. Og her viser tallene altså, at man får en markant økonomisk fordel ud af at arbejde længere,« siger Carsten Holdum.