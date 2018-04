Har du fået penge tilbage i skat? Sådan får du mest ud af dem

Hvis man ikke har behov for at bruge pengene her og nu, kan man placere dem på forskellig vis.

Det er efterhånden blevet en mediebegivenhed, når danskerne skal have skat tilbage. Er man en af dem, der har fået penge tilbage og ikke umiddelbart har brug for dem, er der flere muligheder. En af de største gevinster får man ved at afvikle dyr gæld, viser beregninger fra Danica.

Får man 10.000 kr. tilbage og afvikler gæld, får man således en gevinst på 14.500 kr. Gevinsten opnår man ved, at man sparer renteudgifter.

Indskud på en pensionsordning kan også være en god forretning. Bedst, hvis man løber fuld risiko og fylder pensionen med aktier. Så kan man få en gevinst på 14.500 kr. Men langt de fleste danskere vælger en blanding af aktier og obligationer, og så er gevinsten 13.000 kr., hvis man har mindre end 15 år til folkepension.

Danica har undersøgt, hvad danskerne har tænkt sig at bruge pengene på. Kun 5 pct. forventer at øge deres pensionsopsparing.

»Vi ved at 4 ud af 10 ikke sparer tilstrækkeligt op til at kunne opretholde deres levestandard i pensionslivet. Så får du penge tilbage i skat, er det en overvejelse værd at skyde pengene ind på en pensionsopsparing,« siger seniorøkonom i Danica, Mads Moberg Reumert.

Der er også andre fornuftige alternativer, understreger han.

Hvis man har højt forrentet gæld, kan det bedst betale sig at afdrage på den. Det kan eksempelvis være afdrag på forbrugslån eller billån. Dermed reduceres restgælden og de fremtidige renteudgifter. Man har derfor udsigt til at spare fremtidige renteudgifter ved eksempelvis at lave et afdrag på 10.000 kr. Renten på det pågældende lån bestemmer, hvor meget man kan spare.

Dernæst kommer indskud på en pensionsordning med 100 pct. aktier. Afkastbeskatningen er lavere på pensionsopsparing end på fri opsparing, derfor kan det give et rigtig godt realt afkast. Dog ligger aktieinvesteringer i frie midler også godt til.

»Man skal dog huske på, at investering i aktier er risikobetonet. Det kan give gode afkast, men der er også risiko for negative afkast,« siger Mads Moberg Reumert.

Dertil kommer, at bliver den nye skatteaftale endeligt vedtaget, bliver målrettet pensionsopsparing endnu mere attraktivt sammenlignet med fri opsparing.

»Man skal dog huske, at har man brug for løbende at bruge pengene, skal de ikke sættes på en pensionsopsparing. Så skal man hellere vælge nogle af de andre muligheder,« siger Mads Moberg Reumert.

Man kan også vælge at investere i obligationer. Afhængig af hvad obligationerne opnår i afkast, vil man formentlig kunne se frem til et negativt realt afkast. Risikoen er stor, fordi obligationskurserne er rekordhøje i øjeblikket.

Man kan også lade pengene stå på en opsparingskonto eller lønkonto. Renterne på den slags konti er meget lave - ofte 0 pct., og det kan give et negativt realt afkast.