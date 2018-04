Snart sidste udkald for at udnytte familiefinte ved bolighandel

Gunstige skatteforhold er afgørende for lysten til at foretage familiehandler.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Flere og flere ejerlejligheder handles nu internt i familien. I storbyerne er det op mod 15 pct. af alle handler. Det skyldes usædvanligt gunstige skatteregler.

Og 2018 kan blive det sidste år, hvor man kan få den helt store gevinst. Det skyldes, at nye skatteregler formentlig vil hæve beskatningsgrundlaget markant.

»Man kan ikke fortænke forældrene i, at de hellere vil overføre en stor sum penge til deres børn end til Skat. Det, man kan undre sig over, er, at der ikke er lavet nogle overgangsregler. De nuværende ejendomsvurderinger fra 2011 er helt ude af trit med virkeligheden mange steder i landet og i særdeleshed i de store byer,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Som reglerne er i dag, kan man sælge sin lejlighed til sit barn til 15 pct. under vurderingen. Det kan give barnet en stor skattegevinst, når lejligheden overtages. Reelt kan man selv sætte prisen, bare man holder sig inden for 15 pct. grænsen.

En gennemsnitlig lejlighed på 80 kvm. i København koster 3,1 mio. kr., men den offentlige vurdering er kun på ca. 1.640.000. Det betyder, at lejligheden kan videresælges til et familiemedlem for lige knap 1,4 mio. kr. Dermed slipper både forældre og barn for skat af en eventuel gevinst.

I Østjylland er finten den samme. Her koster en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvm. 1.920.000 kr., mens den estimerede offentlige vurdering lyder på ca. 1.310.000 kr. eller på bare 1.113.000 kr., når de 15 pct. er trukket fra.

Forskellen på reel værdi og skatteværdi af lejligheder:

Landsdel Pris, 80 kvm lejlighed Estimeret vurdering Vurdering -15 pct. Forskel Hele landet 2.090.000 1.200.000 1.020.000 1.070.000 København 3.100.000 1.640.000 1.394.000 1.706.000 Kbh. omegn 2.240.000 1.230.000 1.045.500 1.194.500 Nordsjælland 1.800.000 1.190.000 1.011.500 788.500 Bornholm 970.000 860.000 731.000 239.000 Østsjælland 1.860.000 1.120.000 952.000 908.000 Vest- og Sydsjælland 920.000 780.000 663.000 257.000 Fyn 1.330.000 800.000 680.000 650.000 Sydjylland 1.040.000 780.000 663.000 377.000 Østjylland 1.920.000 1.310.000 1.113.500 806.500 Vestjylland 960.000 820.000 697.000 263.000 Nordjylland 1.340.000 780.000 663.000 677.000

Kilde: Danmarks Statistik/Nordea Kredit

»De nye ejendomsvurderinger kommer i 2019, og forventningen er, at de kommer meget tættere på markedsværdien. Dermed kan den nuværende overdragelsesfinte have en begrænset løbetid. Det er formentlig også én af forklaringerne på, at vi ser så mange familiehandler i øjeblikket, fordi nogle familier, gerne hellere vil overdrage lejligheden til junior under de nuværende meget lukrative forhold,« mener Lise Nytoft Bergmann.

At skatteelementet betyder meget ses tydeligt, når man går længere tilbage. Således var der forholdsvis få familiehandler i 2010, hvor priserne var faldet i en periode, og hvor de daværende ejendomsvurderinger, derfor var forholdsvis høje i forhold til markedsprisen.

»På daværende tidspunkt var der ikke den store økonomiske fidus i at benytte 15 pct.-reglen, og derfor faldt antallet af familiehandler drastisk. Samtidigt ser man, at andelen af familiehandler er væsentligt højere i de landsdele, hvor der er stor forskel mellem den offentlige vurdering og markedspriserne end i landsdele med mere beskeden forskel,« konstaterer Lise Nytoft Bergmann.

Således er andelen af familiehandler f.eks. på bare 3-5 pct. i landsdelen Syd- og Vestsjælland og i Vestjylland, hvor forskellen mellem markedsprisen og den offentlige ejendomsvurdering er lille.