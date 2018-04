Fare for misbrug: Danskere i tusindvis skal have nyt betalingskort

En mistanke om misbrug af danskudstedte betalingskort i ind- og udland fører nu til, at 18.000 danskere vil få skiftet deres betalingskort i den nærmeste fremtid. At kortet bliver skiftet er ikke udtryk for, at kortet er blevet misbrugt.

Tusindvis af danskere skal have udskiftet deres betalingskort pga. fare for misbrug. Det oplyser Finans Danmark.

Udskiftningen hænger sammen med en lignende misbrugssag i januar, hvor 36.000 danskere fik udskiftet deres betalingskort.

Nu indikerer flere misbrugsforsøg med kort på nettet, at oplysningerne fra yderligere 18.000 kort også kan være havnet i forkerte hænder.

»Misbrug med kreditkort er faktisk generelt faldende, men for at forebygge, at en række danskere får misbrugt deres betalingskort og akut må spærre deres kort, udskifter bankerne nu en mængde betalingskort. De berørte kortholdere vil i den kommende tid blive kontaktet af deres pengeinstitut, hvis de er berørt af sagen. De kunder, der ikke hører noget, er altså ikke berørt,« forklarer Michael Busk-Jepsen, der er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark.

Formålet med udskiftningen er at undgå, at flere kortholdere udsættes for misbrug. Størstedelen af de misbrugsforsøg, der har fundet sted, er blevet afvist af Nets' misbrugsovervågning.

Og får man udskiftet sit kort, er det ikke ensbetydende med, at det er blevet misbrugt.

»I disse sager handler det om at udskifte de berørte kort, som vi vurderer er i fare for at blive udsat for misbrug, inden svindlerne begynder at misbruge dem. Dermed vil svindlerne opleve, at de har købt eller hacket data, som de ikke kan bruge til noget,« fortæller Louis E.B Andersen, ansvarlig for misbrugsbekæmpelse i Nets.

Finans Danmark oplyser, at bankerne først vil danne sig et overblik over, hvilke kort der er berørt af sagen, derefter vil gå i gang med at kontakte kortenes ejermænd.

Der udskiftes ca. 3 mio. kort årligt i Danmark. En million af dem er på grund af, at kortet er meldt misbrugt, stjålet eller mistet.