Over 60 pct. flere lån med negativ rente på under et år.

Hver ottende boligejer nyder nu godt af den negative rente og får penge retur for at låne. Tallet er større for virksomhederne. Hver fjerde virksomhedskunde i Nykredit har boliglån med negativ rente, viser nye tal.

Samlet set har Nykredit og Totalkredit udlån for 219 mia. kr. med negativ rente. Og der kommer flere, vurderer chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

»Jeg tror ikke, vi har set toppen endnu. Det er et ret vildt rentescenarie,« siger Jeppe Borre.

Stigningen har været eksplosiv. På under et år er antallet af lån med negativ rente steget med 84 mia. kr. alene i Nykredit/Totalkredit.

I Nykredit/Totalkredit forventer man, at det tidligst er slut med de negative renter henimod slutningen af 2019.

»Men det vil jo ikke betyde, at det er slut med negative renter. For mange skal have refinansieret deres F3-lån, så de kan nyde godt af den negative rente i længere tid endnu,« siger Jeppe Borre.

Nykredit/Totalkredit sidder på ca. halvdelen af realkreditmarkedet, men også i Nordea Kredit genkender man tallene. Her er det også hver ottende boligejer, der får penge retur, oplyser boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.

»Helt gratis for boligejere at låne er det dog ikke at låne. Boligejerne betaler nemlig også et bidrag til realkreditinstituttet, og er den negative rente mindre end bidraget, vil boligejerne stadig få en kvartalsvis opkrævning,« siger hun.

Nordea Kredit har endnu ikke oplevet, at en boligejer har fået penge tilbage. Det skyldes, at bidraget er højere end den negative rente.

»Men vi er tæt på i nogle tilfælde,« konstaterer Lise Nytoft Bergmann.

Selv om boligejerne får negativ rente er det dog ikke de store beløb, der er tale om.

I Nordea Kredit får en gennemsnitlig boligejer 367 kr. før skat i negativ rente i kvartalet eller knap 1.500 kr. om året, men tallet dækker over store forskelle i lånestørrelsen på de enkelte lån. Nogle lån er på adskillige mio. kr. andre er meget små.

Negative renter er mest udbredt ved F1- og F3-lån. Men også lån med halvårlig rentetilpasning har negativ rente. Et F-kortlån i Totalkredit har aktuelt en rente på minus 0,29 pct.

De negative renter er ikke et forbigående fænomen. Det troede man ellers i 2015, hvor de første lån blev langet over disken. Det at betale penge retur til boligejerne gav realkreditudfordringerne nogle store udfordringer - ikke mindst it-mæssigt.

»Når alle it-systemer er bygget op til, at pengestrømmene løber den ene vej, så er det ikke nogen nem opgave, pludselig at få dem til at løbe dem anden vej – altså fra investor til boligejer. Men det lykkedes heldigvis og i dag er det jo blevet helt normalt, at de danske boligejere bliver betalt for at låne investorerne penge,« siger Lise Nytoft Bergmann.