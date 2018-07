Hundredtusinder af danskere har kurs mod pensionsfattigdom

En stor del af danskerne lægger ikke penge nok til side til deres alderdom, viser tal fra pensionssektoren. Det kan få konsekvenser.

Hundredtusinder af danskere kan se frem til en pensionisttilværelse uden sus og dus. Selv om danskerne har verdensrekord i at spare op til pension, er der en større gruppe, som ikke lægger penge nok til side.

Denne gruppe vil dermed ikke kunne fastholde levestandardarden, når det er blevet tid til at trække sig tilbage. Gruppen kan dermed blive en del af det, der bliver kaldt pensionsproletariatet. Det viser opgørelser fra to af landets største pensionsselskaber.

»Det er notorisk svært at spare op. Det er noget man gerne vil, men ”bare ikke lige nu”,« siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension.

PFA Pension, der har 800.000 kunder, gennemførte i efteråret en undersøgelse blandt sine kunder. Her var resultatet, at knap 4 af 10 kunder ikke sparer ikke nok op i en pensionsopsparing til at kunne bevare deres nuværende levestandard som pensionist. Undersøgelsen fra PFA er baseret på, at man skal have 70 pct. af sin slutløn at leve for som pensionist.

Vi ved med sikkerhed, at man bliver ulykkelig af ikke at have penge. Carsten Holdum, forbrugerøkonom, PFA Pension

Danica Pension har flere end 600.000 kunder, og her er det også ca. 40 pct. af kunderne, der ikke sparer nok op. Her dækker tallet over, at man skal have 80 pct. af sin slutløn, og tallet dækker ikke kun over pensionsopsparingen, men også hvad kunderne har sparet op andre steder.

Danica Pension skønner, at denne gruppe i gennemsnit skal sætte sit forbrug ned med 24 pct. i pensionisttilværelsen.

»Medmindre man sparer noget mere op, kan man blive nødsaget til at gå ned i levestandard eller udskyde tilbagetrækningen. En nedgang på 24 pct. er markant, og det kan betyde, at man kan blive nødsaget til at ændre vaner f.eks. i forhold til bolig, bil og ferier,« siger Mads Moberg Reumert, der er seniorøkonom i Danica Pension.

Og nedgangen i forbruget kan faktisk også have en afledt effekt, lyder det fra PFA Pension.

»Vi ved med sikkerhed, at man bliver ulykkelig af ikke at have penge. Noget af det, der betyder rigtig meget i alderdommen, er, at man har sociale relationer. At man er sammen med nogen, betyder noget for nogen, og at man laver noget sammen med nogen. Og det koster penge i praksis. Og så er det ikke rart at skulle sige nej, fordi man ikke har penge,« siger Carsten Holdum.