Den rente, der kommer oveni restskatten, bliver lige om lidt firedoblet.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Hvis du er én ud af den million danskere, der skylder penge til Skat, kan det være en rigtig god idé at få afregnet dit mellemværende med skattefar inden tirsdag.

Da bliver den rente, som du skal betale oveni din restskat, nemlig mere end firedoblet til 3,7 pct.

»Betaler du din skatteregning senest 2. juli, slipper du med en rente på 1,7 pct. per år. Men renten er en såkaldt dag-til-dag-rente. Det er derfor billigere, jo hurtigere du betaler,« siger Per Ørtoft Jensen, skattepartner i revisionsgiganten PwC, i en pressemeddelelse.

Skylder du eksempelvis 20.000 kr. til Skat, kan du ved at afregne mandag nøjes med at betale 170 kr. i rente. Venter du med at betale til tirsdag, stiger renten til 740 kr.

»Hvis du alligevel har pengene stående på en konto, vil jeg klart anbefale at få skattegælden betalt hurtigst muligt - medmindre du har en forventning om at skulle bruge pengene til noget andet i nærmeste fremtid og ikke kan låne dem billigere end Skats ikke-fradragsberettigede sats på 3,7 pct. andetsteds,« siger Per Ørtoft Jensen.

Han understreger, at "lånet" ved Skat under alle omstændigheder skal betales tilbage snart.

Tre ud af fire danskere har i år fået penge tilbage i Skat, mens den sidste fjerdedel - over én million danskere - skylder penge til Skat. Restskat på under 19.600 kr. bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for 2019, hvis du ikke selv foretager dig noget.

Om restskat:

Du skal ikke betale renter, hvis du har betalt din restskat inden den 1. januar 2018.

Betaler du din restskat i perioden 1. januar 2018 til 2. juli 2018, skal du betale en dag-til-dage rente på 1,7 pct. p.a., regnet fra den 1. januar til og med betalingsdagen.

Betaler du først restskatten efter den 2. juli 2018, skal du i stedet betale et fast procenttillæg på 3,7 pct.

Betaler du ikke frivilligt din restskat, opkræves restskat op til 19.600 kr. automatisk i skatten for 2019 sammen med tillægget på 3,7 pct.

Restskat over 19.600 kr. (plus 3,7 pct.-tillægget) bliver dog opkrævet i tre rater i 2018.

Dag-til-dag renten og procenttillægget kan ikke trækkes fra i skat.

Hvis du er én ud af den million danskere, der skylder penge til Skat, kan det være en rigtig god idé at få afregnet dit mellemværende med skattefar inden tirsdag.

Da bliver den rente, som du skal betale oveni din restskat, nemlig mere end firedoblet til 3,7 pct.

»Betaler du din skatteregning senest 2. juli, slipper du med en rente på 1,7 pct. per år. Men renten er en såkaldt dag-til-dag-rente. Det er derfor billigere, jo hurtigere du betaler,« siger Per Ørtoft Jensen, skattepartner i revisionsgiganten PwC, i en pressemeddelelse.

Skylder du eksempelvis 20.000 kr. til Skat, kan du ved at afregne mandag nøjes med at betale 170 kr. i rente. Venter du med at betale til tirsdag, stiger renten til 740 kr.

»Hvis du alligevel har pengene stående på en konto, vil jeg klart anbefale at få skattegælden betalt hurtigst muligt - medmindre du har en forventning om at skulle bruge pengene til noget andet i nærmeste fremtid og ikke kan låne dem billigere end Skats ikke-fradragsberettigede sats på 3,7 pct. andetsteds,« siger Per Ørtoft Jensen.

Han understreger, at "lånet" ved Skat under alle omstændigheder skal betales tilbage snart.

Tre ud af fire danskere har i år fået penge tilbage i Skat, mens den sidste fjerdedel - over én million danskere - skylder penge til Skat. Restskat på under 19.600 kr. bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for 2019, hvis du ikke selv foretager dig noget.

Om restskat: