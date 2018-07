Flere pensionister kan ikke få pengene til at slå til

Pensionister og efterlønnere har ellers haft størst indtægtsfremgang.

Flere pensionister og efterlønnere har svært ved at få pengene til at slå til, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det problem har 18 pct. af den befolkningsgruppe.

For 10 år siden var tallet 12 pct., og stigningen er en overraskelse, mener cheføkonom i Nordea Liv & Pension, Jens Christian Nielsen.

»Vi kan overraskende se, at flere folkepensionister og efterlønnerne har vanskeligere ved at få pengene til at slå til. Grundlæggende tror jeg, at de fleste har en fornemmelse af, at danskerne var bedre og bedre dækket i årene efter arbejdslivet. Det ser imidlertid ikke ud til at være pensionisternes oplevelse,« siger Jens Christian Nielsen.

Det overraskende består også i, at pensionister og efterlønnere har haft den største indtægtsfremgang fra 2008 til 2016. I den periode steg deres indkomst efter skat med 29 pct. Til sammenligning steg lønmodtagere på mellemniveau blot 9 pct. Dermed har pensionister og efterlønnere oplevet en større fremgang i forbrugsmulighederne end både lønmodtagere og danskerne generelt.

Der er vel at mærke tale om folk, der har pensionsordninger ved siden af folkepensionen og efterlønnen. Men i den gruppe er der stadig mange, der ikke har fået sikret sig godt nok til alderdommen.

»På den ene side har f.eks. skole- og gymnasielærere og andre offentlige ansatte gennem hele arbejdslivet haft en fornuftig pensionsindbetaling. På den anden side er der en forholdsvis stor gruppe privatansatte, med ingen eller lave pensionsindbetalinger gennem en stor del af arbejdslivet,« siger Jens Christian Nielsen.

Sådan sikrer du din alderdom Nordea Liv & Pension har disse tommelfingerregler til din pensionsopsparing: Det anbefales, at du skal have en samlet pensionsopsparing på ca. syv års løn den dag, du går på pension.



Derudover kan du med fordel have en formue på mellem to og tre årslønninger i friværdi, frie midler og andet på tidspunktet for pensionering.

For at nå dette, skal du opspare følgende igennem dit arbejdsliv:

10 pct. af din løn, hvis din indkomst er op til ca. 300.000 kr.



12 pct. af din løn, hvis din indkomst er på ca. 400.000 kr.



15-20 pct. af din løn, hvis din indkomst er på 500.000 kr. og derover.



Specielt i denne gruppe vil der derfor være nogle, der oplever en forholdsvis stor nedgang i realindkomsten i forbindelse med pensionering.

I de kommende år forventer Nordea Liv & Pension, at pensionisternes indkomster vil fortsætte med at stige i en større takt end den almindelige lønudvikling.

Generelt er nye pensionister i dag bedre stillet end tidligere, og fremtidens pensionister får en endnu bedre privatpension end i dag. Det skyldes udbygningen af pensionssystemet begynder at slå fuldt igennem inden for den kommende årrække, og flere får derfor en solid pension.



»Derfor forventer jeg også, at flere pensionister om 10 år vil være trygge ved deres indkomst. Restgruppen mangler vi fortsat at få aktiveret, og her har vi en opgave i de kommende år for også at sikre tryghed i den gruppe,« mener Jens Christian Nielsen.