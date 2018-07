Prisfesten på markedet for ejerlejligheder i København er ovre, vurderer Realkredit Danmark.

Temperaturen på ejerlejlighedsmarkedet i København har toppet i denne omgang. Sådan lyder det fra realkreditinstituttet Realkredit Danmark, efter at nye tal fra Boligsidens markedsindeks viser, at priserne dykkede med 0,3 pct. fra maj til juni.

Det er første gang i mere end fire år, at priserne på ejerlejligheder i København er faldet.

»Det understreger for det første, at vi har været vidne til et ganske markant prisopsving på markedet for ejerlejligheder i København gennem en længere periode og for det andet, at vi nu får endnu en indikation på, at prisopsvinget er bremset op,« skriver Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, i en kommentar.

Selv om priserne formentligt har toppet i denne omgang, venter man i Realkredit Danmark ikke nogen længere periode med prisfald på det københavnske ejerlejlighedsmarked.

»I stedet venter vi, at priserne i den kommende tid vil bevæge sig nogenlunde sidelæns, hvor enkelte måneder kan byde på prisfald, mens andre måneder kan se stigende priser,« skriver Christian Hilligsøe Heinig.

Årsagen til, at den lange periode med prisstigninger nu kan være ovre er ifølge Realkredit Danmark, at den såkaldte boligbyrde - altså hvor stor en del af ens indkomst, der går til boligen, er på et højt niveau.

»Det vil før eller siden medvirke til, at flere trækker sig fra markedet og søger mod andre og billigere områder,« skriver Christian Hilligsøe Heinig.

Derudover har lånestramningerne, der trådte i kraft ved årsskiftet også spillet en rolle. De nye låneregler betyder, at boligejere i København med en gældsfaktor over 4 og en belåningsgrad over 60 pct. ikke længere frit kan vælge mellem låntypen.

»De nye regler betyder ikke, at det er blevet sværere at købe bolig. I stedet betyder de, at flere potentielle boligkøbere ikke længere har adgang til kort variabel rente og afdragsfrihed grundet høj gældsætning – og dermed mærker de i højere grad de høje boligpriser på egen økonomi, hvis de vælger at gennemføre boligkøbet,« skriver Christian Hilligsøe Heinig.