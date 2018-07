København i top 5: Her er verdens dyreste byer

Den danske hovedstad er blandt verdens allerdyreste at leve i.

Det er ikke en billig fornøjelse at bo i København. Det viser nye tal fra schweisiske UBS Group AG, der placerer Danmarks hovedstad som nummer fire over verdens dyreste byer.

Listen, der er udregnet på baggrund af prisniveau i forskellige byer, købekraft, lønninger m.m., toppes af Zürich, Geneve og Oslo. Indregner man boligpriser også, rykker København ned på femtepladsen.

Årsager til de dyre priser i Schweiz, der topper listen i de fleste kategorier, er høje lønninger, en stærk valuta, en stabil regering, god offentlig transport og god infrastruktur, fremgår det af UBS Group's Price and Earnings-rapport.

Den afslører også, at man skal undgå Geneve, hvis man vil spare penge på et måltid. Byen er nemlig den dyreste at spise i af alle de undersøgte, og her er København den femtedyreste.

Til gengæld er Geneve i Schweiz også den by, hvor lønningerne gennemsnitligt er højest efterfulgt af Zürich og Luxembourg. I København er lønningerne gennemsnitligt de femtehøjeste. Til gengæld vipper byen ned som nummer 30 på listen, når der tales om købekraft. Denne er størst i Los Angeles, der generelt kendetegnes ved høje lønninger og (relativt) lave priser.

Kigger man på ydelser såsom at gå til frisøren, få rengøringshjælp, gå til sportsbegivenheder, gå på sprogskole eller betale tv- og internetregninger, placerer København sig blandt den absolutte top. Det er nemlig den andendyreste by i det henseende (kun overgået af Zürich).

Rapporten indeholder også tal omkring, hvor lang tid man skal arbejde i en bestemt by for at få råd til en Big Mac-burger fra McDonald's eller en iPhone X. I København skal man i snit arbejde 16,9 min. for at få råd til en Big Mac og 69,6 timer, hvis man vil have sig en ny iPhone.

Til sammenligning skal man arbejde 11,8 min. for at spare sammen til en Big Mac i Hong Kong og 38,2 timer for at få råd til en iPhone, hvis man bor i Zürich, hvilket er mindst af alle.

I den anden ende finder man Nairobi i Kenya - hvor der skal arbejdes 133,8 min. for at få penge til burgeren - og egyptiske Kairo, hvor man i snit skal arbejde 1066,2 timer for at få råd til en iPhone.