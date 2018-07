Boligejere opfører sig som under finanskrisen

Det bliver ikke boligformuerne, der trækker forbruget yderligere op, viser erfaringer.

Lysten til at udnytte den store boligformue til at optage nye billige realkreditlån er nu tilbage på finanskrise-niveau. Det viser en analyse, som Realkredit Danmark har foretaget.

Den gennemsnitlige belåningsgrad, der er udtrykket for, hvor meget boligen er belånt med i forhold til værdien, er nu i underkanten i af 55 pct. Det er et fald på næsten 10 pct.-point siden toppen i 2012.



»Vi skal tilbage til 2008 for at finde en lavere gennemsnitlig belåningsgrad,« konstaterer cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

I Nykredit har man også noteret sig, at boligejerne er tilbageholdende.

»Friværdierne har ingen betydning for forbruget og dermed danske økonomi. I de senere år har husholdningernes fokus været på at nedbringe gæld frem for forbrug. Samtidig er andelen af realkreditlån med afdrag nu større end lån uden afdrag,« siger chefanalytiker i Nykredit Mira Lie Nielsen.

Den lave rente har dog lokket flere til at låne, understreger Christian Hilligsøe Heinig. For den gennemsnitlige belåningsgrad er stadig i den høje ende i en historisk sammenhæng.

»Det er dermed også en vigtig forklaring på, at mange boligejere er tilbageholdende med at bruge af de senere års stigende friværdier og i stedet har fokus på at konsolidere sig yderligere, mener han.«

Der er store lokale forskelle på tværs af landet, og i nogle områder er der boligejere, som er teknisk insolvente trods de senere års fremgang på boligmarkedet.

Eksempelvis er huspriserne i Vest- og Sydsjælland næsten 25 pct. fra tidligere pristop, mens huspriserne i Nordsjælland, Fyn og Vestjylland i gennemsnit er nede med i omegnen af 10-15 pct. Det betyder også, at de samlede friværdier på boligmarkedet stadig er et godt stykke vej fra toppen i sommeren 2006 på tæt ved 1.890 mia. kr. – 345 mia. kr. højere end i dag.

Ifølge Realkredit Danmark vidner tallene om, at boligmarkedet er i god balance, men der kan være risiko for lokale ubalancer. Der har således været stor bekymring for det københavnske ejerlejlighedsmarked på grund af de voldsomme prisstigninger der.

»I første omgang er det værd at glæde sig over, at de seneste boligpristal indikerer, at prisfesten er ebbet ud i de seneste måneder, og det er i sig selv med til at mindske risikoen for fremtidige tømmermænd på dette marked, mener Christian Hilligsøe Heinig.

Siden 2015 er danskernes samlede boliggæld steget med cirka 0,5 pct. i kvartalet svarende til en underliggende vækst på 2 pct. om året. Det står i skarp kontrast til udviklingen under boligmarkedsopturen i 0'erne, hvor boliggælden i nogle år voksede med 10-15 pct. om året.