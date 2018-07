Nye pensionstal: Så meget halter kvinderne efter mændene

Store pensionsforskelle kan blive dyr for kvinderne ved skilsmisse.

Der er langt fra ligestilling, når det drejer sig om pensionsopsparing, viser nye tal fra PFA.

En mandlig kunde i selskabet har 200.000 kr. mere sparet op til pension end kvinden, og det kan have store konsekvenser ved en skilsmisse.

Netop pensioner deles som udgangspunkt ikke ligeligt ved skilsmisse, med mindre der er oprettet en ægtepagt. I 2017 blev der indgået over 30.000 ægteskaber, men kun 10.000 ægtepagter.

En typisk mandlig kunde i PFA har 725.000 kr. sparet op til pension, mens kvinden blot har 525.000 kr. Kvinder mister i gennemsnit 100.000 kr. ved en skilsmisse, medmindre der er en ægtepagt.

I PFA mærker man, at denne økonomiske konsekvens af en skilsmisse kommer som en uventet og ubehagelig overraskelse for mange kvindelige kunder.

»Mange kunder finder efter en skilsmisse ud af og er forbavset over, at de er mindre godt stillet, når det viser sig, at pensionsformuer ikke deles i modsætning til den øvrige formue. Sådan er det i hvert fald, når man har almindelige opsparinger, og man havde formuefællesskab i ægteskabet,« forklarer forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum.

I PFA er erfaringen, at mange ikke får taget denne vanskelige samtale om penge i rette tid. Den er nemmest at tage, mens man er gode venner.

»Og så er det bøvlet og indviklet at starte en samtale om, hvordan man skal være stillet, hvis man en dag skal skilles. PFA’s rolle er derfor ofte at opfordre hertil, og for nogen hjælper det, at man kan tage denne samtale, fordi ens rådgiver har sagt, at man skal,« siger Carsten Holdum.



Derfor opfordrer PFA nygifte – og andre ægtepar - til at være opmærksomme på, at pensioner ikke deles ved skilsmisse. På den måde kan ubehagelige økonomiske overraskelser ved en eventuel skilsmisse undgås. Og særligt kvinder kan også have en interesse i at overveje at få lavet en ægtepagt.

Det er let at få oprettet en ægtepagt. De kan fås helt ned til 500 kr.