Ekspert: Derfor skal du lease din nye elbil

Værdien af en eksisterende elbil forringes hurtigt, mener bilekspert Claus Carstensen. Det er Dansk Elbil Alliance ikke enig i.

Hvis du er på udkig efter en elbil, skulle du måske overveje at lease den frem for at købe den. Sådan lyder rådet fra Claus Carstensen, der er afgiftsekspert og projektleder hos Biltorvet.dk.

Både elbiler og plug-in hybridbiler undergår store forandringer. Det samme gør sig gældende for batterier til biler. De bliver bedre og bedre og opnår stadig længere rækkevidde.

»Derfor forringes værdien af en eksisterende elbil hurtigt, da fremtidens elbiler vil kunne meget mere end de nuværende. Dagens elbiler derfor kan virke gammeldags eller uddaterede allerede efter få år,« siger Claus Carstensen.

Det handler med andre ord om værditabet, når Claus Carstensen anbefaler leasing frem for køb.

Værditabet er traditionelt meget ensartet, da biler i bund og grund kan de samme ting og lever op til de samme krav og forventninger, når de er nye. De taber derfor cirka det samme i værdi i procent ved samme kørselsmønster og generel vedligeholdelsesstand.

Det samme gør sig ikke helt gældende for elbiler, mener Claus Carstensen.

»De har også et naturligt værditab, men p.t. kan vi ikke se et kæmpe værditab på elbiler i Danmark. Det skyldes, at mange af de, der er til salg, især Tesla, ikke har været pålagt registreringsafgift, da de var nye,« siger Claus Carstensen, som dermed mener, at elbilerne er solgt »urealistisk billigt« sammenlignet med i dag.

Ulempen ved at købe sin nye elbil er, ifølge Claus Carstensen, at bilen sandsynligvis er stærkt forældet, når man vil af med den igen efter nogle få år. Han anbefaler derfor at lease.

Helt så skråsikker er man ikke hos Dansk Elbil Alliance.

»Vi har i Danmark endnu ikke de store erfaringer med værditabet på elbiler. Men hvis man kigger til Norge, ser det ikke ud til, at værditabet på elbiler er højere end på benzinbiler - snarere tværtimod,« siger Lærke Flader, branchechef for Dansk Elbil Alliance.

Hun peger på, at brugtvognsprisen ikke kun handler om slid og teknologiudvikling. Det handler også om udbud og efterspørgsel.

»Og lige nu er der generelt en stor efterspørgsel på elbiler, som bilproducenterne har svært ved at følge med til. Det presser brugtvognsprisen op på elbilen - og dermed værditabet ned,« siger Lærke Flader.

Flere af de største bilfabrikanter i verden investerer i disse år milliarder af kroner i udvikling af elbiler og batterier. Mercedes og Audi tester lige nu trådløs opladning, hvor der ikke engang skal sættes et kabel til bilen.

I første halvår af 2018 udgjorde elbiler og plug-in hybridbiler 1,7 pct. af det samlede bilsalg herhjemme. Nissan Leaf var den mest solgte elbil, mens det for plug-in hybridbilerne var Kia Niro PHEV og VW Golf GTE, som trak salget.