Mange boligejere med elopvarmede huse risikerer at snyde sig selv, fordi deres energimærke er blevet vurderet på det forkerte tidspunkt.

Boligejere med et elopvarmet hus risikerer at gå glip af mange tusinde kroner, når de skal sælge huset, fordi deres energimærke pludselig viser en dårligere karakter, end det burde.

Den dårligere karakter skyldes, at Energistyrelsen tidligere har straffet husejere med elopvarmede boliger ved at gange deres energiforbrug med 2,5. Men den 1. juli 2018 har styrelsen nedjusteret straffaktoren til 1,9. Det betyder, at de 2.124 husejere, som i løbet af årets første seks måneder har sat deres elopvarmede hus til salg, potentielt snyder sig selv.

»Potentielt sidder der flere tusinde husejere, som ikke ved, at de nu kan få opdateret deres energimærke til et bedre mærke, hvilket kan være med til at forbedre boligens salgsmuligheder og øge salgsprisen,« siger Hans Jørgen Lorenzen.

Han er direktør i Ebas, der er landets største udbyder af bl.a. tilstandsrapporter og energimærkninger.

Energimærket på din bolig Du skal have udregnet et energimærke for din bolig, hvis du vil udleje eller sælge den.

Energimærket giver køberen mulighed for at få et indblik i, hvor energieffektivt huset er, og hvad det vil koste i varme- el og vandforbrug at bo der.

Boligens energimærke tildeles en karakter på en bogstavskala fra A til G, hvor A er mest energivenlig, og G er mindst.

Politikerne har valgt at pålægge elopvarmede boliger en straffaktor, når energiforbruget skal udregnes, hvilket typisk medfører en dårligere karakter på skalaen.

Den 1. juli 2018 er energifaktoren, som også kaldes straffaktoren, blev nedjusteret fra 2,5 til 1,9.

Energimærket gælder i 10 år, og karakteren har ofte betydning for den pris, som køberne er villige til at give.

Alle husejere skal, når de sælger deres bolig, have lavet en vurdering, der indikerer, hvor energivenlig boligen er. Karakteren giver køberen et overblik over boligens varme- og elforbrug.

»Energimærket er i høj grad noget, som køberne skeler til. Der er generelt blevet en langt større bevidsthed om energiforbrug. Ser man et energimærke F på en bolig, ved man godt, at det kan blive dyrt, hvis man får en vinter ligesom sidst,« siger boligøkonom hos Nykredit Mira Lie Nielsen.

I første halvår af 2018 har 4.581 danske husejere fået lavet en energimærkning. Ifølge en stikprøve hos Ebas' kunder vil 70 pct. af de husejere, som i første halvdel af 2018 blev ramt af den såkaldte energifaktor på 2,5, kunne gå mindst én karakter op i energimærkning med de nye regler.

»Vi er godt klar over, at der vil være husejere med elopvarmet bolig, som med den nye ændring vil kunne opnå en højere karakter uden at have lavet energiforbedringer på boligen. Men det er også derfor, at vi har forsøgt at informere om dette. Vi har lavet et hjælpeværktøj, der skal vise, om boligejere vil kunne opnå en bedre karakter,« fortæller Allan Hansen, der er fuldmægtig hos Energistyrelsen.

Som tommelfingerregel stiger en boligs værdi med cirka 100.000 kr., for hver karakter den forbedres på energimærkeskalaen.