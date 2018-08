Boligejere sikre på at få negativ rente i tre år

Et F3-lån er stort set lige så billigt som et F1-lån.

Boligejere med F3-lån får nu negativ rente. På den første auktionsdag over F3-obligationer nåede renten i Nykredit/Totalkredit -0,06 pct. Den nye rente gælder fra 1. oktober.

Der skal refinansieres F3-lån for ialt 13 mia. kr. nu, og har man et sådant lån er man altså sikker på en negativ rente i tre år. Hidtil har de pågældende boligejere betalt 0,52 pct. i rente.

Dermed får F3-lånere 350 kr. mere mellem hænderne efter skat om måneden for et afdragsfrit lån på 1 mio. kr. Er lånet med afdrag, falder ydelsen 130 kr., og afdraget stiger med 230 kr.

Foreløbige renter ved oktober-auktionen:



Rente til 1. oktober Ny rente F1-lån -0,23 -0,13 F3-lån 0,52 -0,06

Kilde: Nykredit

»Negative renter dominerer. Sådan ser billedet ud her halvvejs i auktionsugen, hvor tusindvis af boligejere får rentetilpasset lånet. Billedet ændrer sig næppe voldsomt meget resten af ugen, og der begynder at tegne sig et ret klart billede af, hvor de nye renter lander,« siger chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.



Realkreditinstitutterne indledte mandag en større auktion over obligationer bag flekslånene. Der skal sælges obligationer for ca. 67 mia. kr., og auktionen vurderes at berøre 50.000 private og 10.000 erhvervskunder. De nye renter træder i kraft den 1. oktober.



Langt den største del af auktionen er F1-obligationer. Dem skal der sælges for ca. 32 mia. kr. af.

Den foreløbige kontantlånsrente på F1 lyder på -0,13 pct.

På fredag er F5 på auktion. Totalkredit forventer en rente i omegnen af 0,25 pct. Boligejere med F5-lån i Totalkredit kommer fra en rente på 1,68 pct., og kan derfor se frem til et månedligt ydelsesfald på næsten 900 kr. pr. mio. for et lån uden afdrag.

Lysten til at købe fleksobligationer er fortsat meget stor trods den lave rente. Foreløbig har der været tre til fem gange så mange bud, som der skal sælges obligationer for. Den høje interesse er med til at presse renterne i bund for boligejerne, fastslår Jeppe Borre.