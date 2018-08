Klar til at slå til? Her er alle landets billigste huse

På Københavns Vesterbro må de kalde et helt nybygget hus i Carlsberg Byen for områdets billigste. Til en udbudspris, der lyder på 6.795.000 kroner, får man det nemlig p.t. ikke billigere i den attraktive hovedstadsbydel.

I Tim på den jyske vestkyst er det derimod et håndværkerprojekt af den helt store slags, som byens indbyggere kan skæve til, når de taler om områdets billigste villa. Huset er nemlig udbudt til salg for beskedne 75.000 kroner. Det skriver Boliga.dk.

Vesterbro og Tim udgør således de steder i landet, hvor der for øjeblikket skal betales absolut mest og mindst for at kunne kalde sig husejer.

Og selvom det måske kan virke ekstremt, at der som minimum skal små syv millioner kroner til at kalde sig husejer på Vesterbro. Og tilsvarende, at man kan få den voksne titel for under 100.000 kroner i Tim, er de to ejendomme ikke helt alene i de yderligt-liggende ender.

Også på Københavns Østerbro og i Nordhavn skal der nemlig som minimum betales lige omkring seks millioner kroner for at blive ejer af de for øjeblikket billigst udbudte villaer og rækkehuse. Mens de små lommer kommer noget længere i byer som Nakskov på Lolland og i Bindslev i Vendsyssel. Her kan man nemlig også blive ejer af et hus med have i “trænger til en kærlig hånd”-kaliberen for max 100.000 kroner.

Forskellene er store

Hører du til typen, der kategorisk nægter at klistre et “billigste” til huse i mange millioner kroners-klassen, så skal du nok kigge væk fra storbyerne.

Et hus på 120 kvadratmeter i Københavns Kommune er nemlig i gennemsnit udbudt til salg for godt 5,3 millioner, mens et tilsvarende i Aarhus i gennemsnit har ramt markedet med en pris på godt tre millioner i årets første halvdel.

Der skal derimod kigges sydpå til henholdsvis Lolland og Tønder Kommune, hvis man vil opstøve villaerne og rækkehusene med Danmarks gennemsnitligt, billigste udbudspriser. Her er et 120 kvadratmeter stort hus nemlig udbudt til salg for 6-700.000 kroner.

Her kan du se det billigste hus, der lige nu er udbudt til salg i dit område