Ny type benzin breder sig - kan ikke betale sig for de fleste bilister

Benzin med 100 oktan bliver nu tilgængeligt landet over. Kun få bilejere vil have gavn af den nye benzintype, vurderer FDM.

Danske bilejere skal vænne sig til, at der nu sælges benzin med hele tre cifre på oktantallet.

Først var det benzinkæden OK, der introducerede benzin med 100 oktan på 41 tankstationer i København og Nordsjælland. Nu følger Shell trop på cirka 200 af dens tankstationer. Det oplyser DCC Energi, der står bag Shell-stationerne i Danmark.

I praksis bliver den nuværende 99 oktan udskiftet med 100 oktan. Men for de fleste bilejere er der ingen fordele ved den nye type benzin, da deres biler ikke kan udnytte den ekstra energi i benzinen.

»En større gruppe bilister behøver det ikke, men kan med 100 oktan få lidt højere ydelse,« siger seniortekniker i FDM's rådgivning, Jørgen Jørgensen, til FDM.

Oktantal Benzins oktantal beskriver dens tændingstidspunkt eller egenskab for at undgå »bankning«.

Benzinen skal have et vist oktantal for at modvirke bankningen, hvilket betyder, at benzinen antænder i utide.

Jo højere oktantal, desto bedre er benzinens modstand mod bankning. Bankning opleves som en klirrende lyd.

Biler fra 1990 har en "»bankesensor«, så motoren kan tilpasse sig oktantallet, og bilisten ikke mærker forskel.

Ved normal kørsel, og når motoren ikke belastes, er det kun nødvendigt med et oktantal på 60-70. Ved belastninger skal det være højere.

Ud over oktantallet har de forskellige benzinselskaber hver deres blandinger, som skal få motoren til at gå bedre.

Oktantallet siger noget om energiindholdet i benzinen. De fleste motorer er optimeret til oktan 95, og de vil ikke have megen gavn af den ekstra energi, der er i oktan 100-benzinen.

»Derimod kan mange have glæde af den rensende effekt, der er i V-Power-benzin og andre lignende brændstoftyper. Det kan enten være de bilejere, der har problemer med tilsodning – og det ved man ikke helt – og så de, der bare gerne vil sikre sig,« siger Jørgen Jørgensen.

Med opgraderingen til 100 oktan lægger Shell længere afstand til almindelig 95 oktan benzin. Det forklarer Søren Møller Maretti, retaildirektør i DCC Energi.

Den nye V-Power 100 er særlig udviklet til Danmark og tappes fra Shell-raffinaderiet i Fredericia.

I Tyskland har man længe kunnet tanke 100 oktan benzin, men den tyske benzintype må ikke bruges i Danmark, da den indeholder det miljø- og sundhedstvivlsomme stof MTBE, som af hensyn til grundvandet er erklæret uønsket herhjemme.

Mens oktan 100 benzin breder sig herhjemme, er flere af landets tankstationer ved at udfase oktan 92 benzin. Det skyldes, at efterspørgslen er faldende, og at det - ifølge tankstationerne - bedre kan betale sig at tanke oktan 95, der har et højere energiindhold, og som kun er få ører dyrere.