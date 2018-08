Rekordlav rente til flekslånere - sparer 900 kr. om måneden

F5-lånere kan se frem til en rekordlav rente i fem år.

Boligejere med F3- og F5-lån er de helt store vindere af auktionen over flekslån, der sluttede fredag. F3-lånere får en negativ rente de kommende tre år, og F5-lånere slipper med en rente på 0,22-0,29 pct.

Ca. 20 pct. af alle realkreditlån er i dag F5-lån. De boligejere, der har fået ny rente på deres lån nu, får en rente på 0,22 pct. i Totalkredit. De kommer fra en rente på 1,68, så de står til en besparelse på 900 kr. om måneden efter skat, for hver million de har lånt. Udgangspunktet her er et lån uden afdrag.

I Nordea Kredit falder renten fra 1,81 pct. til 0,29 pct.

Så meget koster det at låne 1 mio. kr.:



Mdl. Ydelse efter skat nu Ny ydelse Forskel Rente nu Ny rente F1 med afdrag 3.490 3.490 0 -0,22 -0,14 F1 uden afdrag 690 740 50 -0,22 -0,14 F3 med afdrag 3.760 3.660 100 0,57 -0,03 F3 uden afdrag 1.080 740 340 0,57 -0,03 F5 med afdrag 4.110 3.850 260 1,81 0,29 F5 uden afdrag 1.650 810 840 1,81 0,29

Kilde: Nordea Kredit

F5-lånets popularitet er steget markant de senere år - ikke mindst fordi realkreditinstitutterne har hævet satserne for kursskæring og priserne på bidrag for de helt korte flekslån. Den største risiko ved F5-lånet er, hvis man skal sælge sin bolig eksempelvis efter to eller tre år. Så risikerer man at betale en overkurs for at komme ud af lånet, hvis renten falder yderligere.

Men med en rente helt nede på 0,22 pct., er risikoen for yderligere rentefald begrænset. De fleste venter, at renten stiger. Sker det, falder kursen på obligationerne bag F5-lånet, og man får en kursgevinst.

En sådan kursgevinst er i princippet skattepligtig, fordi alle flekslån er kontantlån. Der er dog en lidt overset fordel, for får man en kursgevinst i forbindelse med et salg, skal man ikke betale skat.

Men det skal man ikke spekulere i. Det er vigtigt at have en vis tidshorisont, når man vælger et F5-lån, advarer chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

»Hvis man vil spekulere i kursgevinster, skal man vælge et fast forrentet lån. For det gælder om at vælge et lån med så stor kursfølsomhed som muligt. Kursfølsomheden ved F5-obligationerne er ikke så stor, og jo tættere man kommer på indfrielsesdatoen, desto mindre bliver den,« siger Jeppe Borre.

Tidshorisonten skal derfor være så tæt på de fem år som muligt, mener han.

»En rente i fem år på 0,22 pct. er ekstrem lav. Men man skal huske på, at de pågældende boligejere kommer fra en rente på 1,68 pct. Det scenarie kan vi altså sagtens se om fem år. Det kan jo også gå den anden vej,« siger Jeppe Borre.

Samme holdning har man i Nordea Kredit.

»Der er altså stadig en risiko, hvis renten falder mærkbart, og man pludselig skal sælge sin bolig. F5-lånere bør have en vis tidshorisont,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Der er solgt fleksobligationer for 67 mia. kr. ved den netop overståede auktion. Langt den største del er F1-obligationer. Dem skal der sælges for ca. 32 mia. kr. af. Der er solgt F3-obligationer for 13 mia. og F5-obligationer for ca. 4 mia. kr. De nye renter gælder fra 1. oktober.

Der vil altid være en lille forskel i renterne fra institut til institut, når der afholdes auktioner. Ved denne auktion er Nordea Kredit således billigst med F1-lån, mens Totalkredit har de billigste F3- og F5-lån.