Mange boligejere er ikke opmærksomme på, at de skal ændre forskudsopgørelsen, når lånet refinansieres.

Det er altid rart at spare penge, men knap så rart når der kommer en regning et stykke tid efter besparelsen.

Sådan er situationen for mange af de boligejere, der har fået refinansieret deres flekslån. Renten er styrtdykket, og det har udløst store regninger fra Skat til de boligejere, der ikke har ændret deres forskudsopgørelse.

I Nordea Kredit har man taget konsekvensen. Når en rentetilpasning er overstået, får de berørte kunder et brev med oplysning om deres nye rente og en beregning af, hvad det betyder for ydelsen på deres lån frem til næste refinansiering.

»I samme brev gør vi opmærksom på, at renteændringen har betydning for forskudsopgørelsen, og at de derfor bør tilrette den med de nye oplysninger, så de ikke risikerer et skattesmæk,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Realkreditinstitutterne har netop overstået en stor fleksauktion. Den gav en stor gevinst for boligejere med F5-lån. De har indtil nu haft en rente på 1,81 pct. i Nordea Kredit.

Nu er renten blot 0,29 pct.

Er der tale om et F5-lån på 1 mio. kr., betyder det, at renteudgifterne i 2017 lå på 29.850 kr. Det giver et fradrag på ca. 10.030 kr. Med den netop fastsatte rente på 0,29 pct. betyder det, at renteudgiften falder til 14.650 kr., og fradraget til 4.920 kr.

Retter boligejerne derfor ikke selv deres forskudsopgørelse, vil deres fradrag blive 5.110 kr. for stort.

De skattemæssige konsekvenser af rentefald på lån på 1 mio. kr.:



F5-lån Renteudgift Værdi af fradrag 2017 29.850 10.030 2019 14.650 4.920 Forskel 15.200 -5.110

Kilde: Nordea Kredit

»Vi anbefaler, at boligejerne også tilretter deres forskudsopgørelse for 2018, så deres rentefradrag for 4. kvartal ikke ender med at være for stort. Men det er selvfølgelig endnu vigtigere, at boligejerne får det gjort for 2019, når forskudsopgørelsen foreligger, da der selvfølgelig er forskel på, om man får et for stort rentefradrag i et eller fire kvartaler,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Boligejere med F3-lån bør også bruge lidt tid på forskudsopgørelsen, mens boligejere med F1-lån kan springe den opgave over, medmindre de har et stort lån eller går meget op i, at alle felter på forskudsopgørelsen er udfyldt korrekt.

»Vælger de at springe over, har de udsigt til et skattesmæk på 300 kr. pr. lånte million, hvilket næppe vælter budgettet i de fleste familier, om end det selvfølgelig stadig kan være en kedelig overraskelse,« siger Lise Nytoft Bergmann.

De skattemæssige konsekvenser af rentefald på lån på 1 mio. kr.:

F3-lån Renteudgift Værdi af fradrag 2017 17.450 5.860 2019 11.450 3.850 Forskel 6.000 -2.010 F1-lån



2017 11.250 3.780 2019 10.350 3.480 Forskel 900 -300

Kilde: Nordea Kredit

Konsekvenserne for F3-lånere løber op i godt 2.000 kr. pr. lånte million.

»Hører man til de boligejere, der har omlagt et fast forrentet lån, kan konsekvenserne være endnu større, og derfor bør man allerede nu få rettet forskudsopgørelsen for 2018 til. Det samme skal ske igen i november, når den nye forskudsopgørelse foreligger,« lyder rådet fra Lise Nytoft Bergmann.