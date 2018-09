Nybyggerdrømmen bliver dyrere - håndværkerne skyder prisen i vejret

Det er blevet dyrere at opføre en bolig. Det er især håndværkerregningen, som øger prisen, viser tal fra Danmarks Statistik.

Hvis du drømmer om et nybyggeri, kan du forvente, at du skal gribe længere ned i pungen end for bare et år siden.

Omkostningerne for at bygge hus er steget med 2,1 pct. i andet kvartal i 2018 sammlignet med samme periode året før. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

De forøgede omkostninger kommer blandt andet af, at lønningerne i bygge- og anlægsbranchen er steget markant det sidste år. Lønningerne er her steget med 2,6 pct. i samme periode.

Det er i høj grad elarbejdet og jord- og betonarbejdet, som har været med til at forhøje omkostningerne for boligbyggeri. Malerarbejdet er som den eneste arbejdsomkostning blevet billigere.

Byggematerialer udgør to tredjedele af et byggeprojekt, men det er stadig håndværkernes højere lønninger, der trækker prisen op hos de fleste nybyggere. Det siger Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea.

»Prisen på byggematerialer er steget mindre end arbejdslønnen det seneste år. Det er en glædelig udvikling for de husbyggere, der klarer en del af arbejdet selv, mens husbyggerere, der har behov for, at håndværkerne klarer alt, er knap så godt stillet,« siger Line Nytoft Bergmann.

»Når arbejdsmarkedet ikke længere har så mange ledige ressourcer, kan det være svært at finde håndværkere med de rette kompetencer, og i den situation er det naturligt, at lønomkostningerne stiger,« fortsætter hun.

Lise Nytoft Bergmann mener dog ikke, at udviklingen nødvendigvis er negativ.

»Den almindelige inflation er steget med 1,1 pct. det seneste år, mens byggeomkostninger er steget med 2,2 pct. Det betyder, at prisen for et nyt hus er steget noget mere end prisen på andre varer og tjenester. Heldigvis har en gennemsnitlig lønmodtager oplevet en lønstigning på 2,3 pct. det seneste år,« siger Line Nytoft Bergmann.

Ifølge Line Toft Bergmann er eksisterende huse steget mere i pris end nybyggede huse det seneste år. Hun understreger dog, at prisen på nybyggeriet ikke inkluderer grunden, hvor huset er blevet bygget på.