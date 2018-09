Billigt at skifte flekslånet ud med fast rente

De lange boligrenter holder sig på et rekordlavt niveau.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Det er stort set gratis at skifte et flekslån ud med et lån med fast rente. Den månedlige ydelse er næsten den samme, og hvis man forlænger løbetiden, kan ydelsen ligefrem falde, viser beregninger fra Nordea Kredit.

Renterne på de lange boliglån er faldet markant det seneste stykke tid, og 2 pct. lånet med afdrag er igen tæt på kurs 100. Så vil man være sikker på at have en lav rente mange år frem, er det et godt tidspunkt at skifte flekslånet ud på. Når man går fra et flekslån til et lån med fast rente, kaldes det en skrå konvertering.

Gevinsten er der dog kun, når lånet er med afdrag. Er lånet uden afdrag, skal der trækkes flere penge op af lommen, hvis man ønsker at omlægge til fast rente.

Så meget koster et flekslån på 1 mio. kr.:



Restløbetid flekslån Mdl. ydelse efter skat på lån med fast rente 20 år Ca. 4.800 kr. 25 år ca. 4.000 kr. 30 år Ca. 3.400 kr.

Kilde: Nordea Kredit



Vælger man at omlægge rentetilpasningslånet til et 30-årigt fast forrentet lån, kan det gøres for en ydelse på ca. 3.700 kr. inklusiv kurstab på det nye lån og omkostninger. Det betyder, at mange boligejere med rentetilpasningslån faktisk kan få en lavere ydelse ved at skifte det ud med et fast forrentet lån, men det kræver altså, at man forlænger løbetiden til 30 nye år.

Er løbetiden f.eks. på 25 år i dag, ligger ydelsen på ca. 4.000 kr., og i det tilfælde kan man altså få ca. 300 kr. mere til rådighed hver måned pr. lånte million.

Det koster omkring 1.000 kr. at indfri flekslånet. Dertil kommer et eventuelt kurstab eller kursgevinst, fordi obligationerne bag rentetilpasningslånet skal købes op på markedet til den til enhver tid gældende kurs.



Er lånet tæt på at skulle refinansieres, er kurstabet eller kursgevinsten dog normalt lille. Det gør sig også gældende, hvis man har optaget lånet på et tidspunkt, hvor renterne var nogenlunde på niveau med i dag.

Er lånet derimod optaget for nyligt, og er der tale om et længere løbende flekslån som f.eks. et F5-lån, og er renten efterfølgende faldet, kan en indfrielse betyde et synligt kurstab. I så fald skal man være villig til, at restgælden stiger, når lånet omlægges.

Det gælder f.eks. de for boligejere, der fik et F5-lån den 1. april. Da var F5-renten oppe på 0,62 pct. i Nordea Kredit, mens renten ved den netop overstående auktion blev fastsat til bare 0,29 pct. Langt de fleste boligejere vil dog opleve små kurstab eller små kursgevinster, og i de tilfælde giver det god mening, at overveje en skrå konvertering.

»Hvis man er bekymret for renteudviklingen eller forventer højere lange renter, kan det være en god idé at omlægge fra variabel til fast rente. I det tilfælde vil man få sikkerhed mod rentestigninger mange år frem, ligesom man vil have mulighed for at skære af restgælden, hvis renten siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.



Man skal dog være opmærksom på, at afdragene også falder, advarer hun. Derfor vil man stå med en højere restgæld, hvis renten bliver på det nuværende niveau i mange år frem. Samtidigt går der flere år, før man er gældfri.