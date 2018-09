FDM advarer: Betal aldrig for din bil på forhånd - du risikerer at miste både bil og penge

FDM har oplevet en række sager med fupsælgere de senere år og har derfor flere råd til, hvordan man som bilkøber kan gennemføre en sikker betaling.

Læg aldrig betalingen for en bil, før sælger har overdraget både bilen og registreringsattesten.

Sådan lyder rådet fra FDM, der har gennemgået flere end 1.000 slutsedler, som er den aftale, en forbruger underskriver hos forhandleren, og som indeholder betingelserne for bilkøbet.

I 10 pct. af de undersøgte handler er bilkøberen blev bedt om at betale mindst dagen før, bilen kunne afhentes hos bilforhandleren. Og det er en risikofyldt affære, lyder det.

»Det er en unødig risiko at tage som bilkøber at overdrage pengene, før du rent faktisk har både bil og registreringsattest. Der er mange muligheder for at betale bilen på dagen. Går forhandleren f.eks. konkurs, kan du risikere, at du har tabt både dine penge og bilen. Overdrager du pengene til en privat, kan du ikke være sikker på, at der er en bil at hente, når du dukker op,« udtaler advokat Casper Schad på FDM's hjemmeside og fortsætter:

»Vi har desværre haft en række sager om fupsælgere de senere år, så især når det gælder privathandel, skal du være opmærksomhed på, at alle ikke har rent mel i posen. Fupsælgerne kan f.eks. bede om penge på forskud for at få dækket nogle omkostninger, eller for at du kan sikre dig bilen. Efterfølgende viser det sig, at der aldrig har været en bil til salg.«

FDM har gennem flere år lavet disse stikprøver af slutsedler, og fejl og mangler har været et gennemgående tema fra tidligere undersøgelser.

Finans kunne tilbage i maj bl.a. berette, at FDM i flere end halvdelen de gennemgåede slutsedler helt eller delvist ville have frarådet handlen, medmindre slutsedlen blev ændret på væsentlige punkter. Hver niende slutseddel var så problematisk, at FDM helt frarådede bilhandlen, og kun én ud af de knap 1.100 slutsedler havde FDM ingen bemærkninger til.

FDM kommer med følgende gode råd til sikker betaling af bilen: