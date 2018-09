Disse danske investorer rammes af faldende dollar

Dollaren har været stærk i år, men meget tyder på, at det vender ved årsskiftet, mener Nykredit.

Dollaren har været stærk i år, men meget tyder på, at det vender ved årsskiftet, mener chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm. Det kan blive dyrt for de mange danskere, der har investeret i amerikanske aktier, advarer han.

»Et fald i dollaren over for euro og kronen vil betyde et fald i værdien af amerikanske aktier, eller andre aktiver, i en dansk investors privatdepot,« siger Frederik Engholm, der forventer, at euroen vil blive styrket med 5-7 pct.

Gennem foråret er dollaren blevet styrket over for euro. Efter en kort nedgang henover sommeren er opturen fortsat, og Frederik Engholm vurderer, at dollaren vil svinge omkring dette niveau frem til årsskiftet. Herefter vil forholdet tippe.

Dollaren holdes til en vis grad oppe af frygten for handelskrig. Dollaren fungerer ofte som en sikker havn på valutamarkedet.

»Handelskrigen har indtil videre været mere positiv end negativ ved dollaren, det så vi eksempelvis i foråret. Usikkerheden har gjort, at dollaren er forblevet på høje niveauer lidt længere end ventet,« mener Frederik Engholm.

Dollaren finder også støtte i, at de amerikanske renter er højere end de europæiske. Derudover står den amerikanske centralbank, Fed, til at hæve renten to gange yderligere i år.

Men ved årsskiftet vil tendensen vende, lyder vurderingen fra Frederik Engholm.



»Stærkere europæiske vækstsignaler ind i 2019, mens amerikansk økonomi samtidig mister luft, vil medvirke til at forskyde styrkeforholdet mellem de to valutaer omkring årsskiftet. Et stort europæisk betalingsbalanceunderskud og et stigende amerikansk underskud vil også give støtte til euroen. Højere inflation i USA end Europa taler ligeledes for en eurostyrkelse,« siger Frederik Engholm.

Hvis dollaren falder 5-7 pct. over for euro og kronen, vil værdien af de amerikanske aktier falde tilsvarende. Nykredit har en neutral anbefaling af USA-aktier og overvægt i europæiske aktier.