Nye rentefald: 2 pct.-lånet er tæt på at lukke - "drømmelånet" kan få comeback

Kursen på det 30-årige fastforrentede lån i Nordea Kredit er tæt på at nå et niveau, hvor der ikke længere kan udstedes nye lån.

Danmarkshistoriens billigste boliglån nærmer sig et comeback. De lange boligrenter er nemlig faldet, og fortsætter faldet, vil det betyde, at 1,5 pct.-lånet er det eneste 30-årige lån med afdrag, der er tilbage på hylden hos landets realkreditinstitutter.

Kursen på 2 pct. lånet nærmer sig nemlig kurs 100, og hvis kursen når over dette niveau, betyder det, at det ikke længere vil være muligt at få dette lån. I Nordea Kredit kan kunderne i øjeblikket optage et 2 pct.-lån til kurs 99,7.

»Det ligger meget tæt på at lukke, men vi forventer ikke, at det sker i dag. Der er lidt en søgen mod sikker havn, hvor investorerne har søgt mod sikrere varer i form af danske realkreditobligationer,« siger Lise Nytoft Bergmann.

I den seneste tid er det især usikkerheden omkring Italien, der har fået de danske boligrenter til at falde. Uroen skyldes, at der i støvlelandets budget er lagt op til et stort underskud. Det har fået investorerne til at sælge ud af de italienske statsobligationer og altså søge mod andre investeringer.

Lån på 1 mio. kr. med afdrag i hånden 30-årigt 2 pct. lån med afdrag 30-årige 1,5 pct. lån med afdrag Forskel Kurs 100 95,9

Hovedstol 1.026.000 kr. 1.070.000 kr. 44.000 kr. Mdl. ydelse efter skat 3.610 kr. 3.650 kr. 40 kr. - Heraf afdrag 2.090 kr. 2.360 kr. 270 kr. Samlet tilbagebetaling over hele lånets løbetid 1.329.000 kr. 1.321.000 kr. 8.000 kr.

»De danske boligejere har før haft glæde af uro i Sydeuropa. At det så på den længere bane nok ikke er så godt for dansk økonomi er en anden side af historien,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Hvis kursen på det 30-årige 2 pct. lån med afdrag kommer over 100, vil det ikke være første gang, at lånet har været lukket for udstedelse. I december 2017, i januar 2018 og i juli var kursen i en kort periode over 100.

Alle fire realkreditinstitutter har allerede åbnet et 30-årigt 1,5 pct. lån med afdrag som erstatning for det 30-årige 2 pct. lån. Og der er på nuværende tidspunkt udstedt for mere end 1 mia. kr. i de 30-årige 1,5 pct.-lån. Dermed er risikoen for den såkaldte indlåsningseffekt lille, lyder det fra Nordea Kredit.

»Der er tale om to gode lån. Boligejeren kan derfor tage det roligt uanset om kursen ligger lidt over eller lidt under 100 på det 30-årige 2 pct. I stedet bør boligejerne glæde sig over, at renten endnu engang er faldet, og at det derfor er blevet billigere at optage et realkreditlån og lidt nemmere at blive kreditgodkendt,« lyder det fra Lise Nytoft Bergmann.