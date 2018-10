Ny lånetrend er med til at presse boligpriserne ned

Boligmarkedet - specielt i København - er ramt af en giftig cocktail i øjeblikket.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Boligejernes flugt mod sikre lån har en pris. Prisen er højere boligydelse, og den forhøjelse er i sig selv med til at presse boligpriserne ned. Virkningen af, at boligejerne i stor stil er strømmet mod lån med fast rente eller lån med afdrag betyder isoleret set, at boligpriserne kan falde op mod 13 pct., viser beregninger fra Nykredit.

»Det er da klart, at ønsket eller kravet om et mere sikkert lån virker dæmpende på prisudviklingen og formentlig også er årsag til, at vi i disse måneder ser noget, man kunne kalde oprørske vande på det københavnske ejerlejlighedsmarked,« siger chefanalytiker i Nykredit, Mira Lie Nielsen.

Hvad er sikre lån? Sikre lån er boliglån med fast rente både med og uden afdrag. Dertil kommer F5-F10-lån og Rentemax med afdrag.



Usikre lån er F5-lån uden afdrag, alle F1-F4-lån samt F-kort-lån.





De 13 pct. illustrerer, at købekraften er forringet som følge af vandringen fra usikre til sikre lån. Boligkøberne er altså villige til eller må acceptere noget mindre købekraft for at få den sikkerhed, som længere rentebinding og/eller afdrag giver.



Udbredelsen af sikre lån i København:



Sikre lån Usikre lån 1. halvdel af 2017 53 47 2. halvdel af 2017 58 40 1. halvdel af 2018 68 31

Kilde: Nykredit

Mira Lie Nielsen understreger, at beregningerne ikke er ensbetydende med, at priserne rent faktisk vil falde med 13 pct. Men skærpede kreditkrav, en årrække med kraftige prisstigninger og generel øget lyst til fast rente har gjort det dyrere for mange at finansiere et boligkøb.

»Ser vi alene på udviklingen i nyudlånet i Københavns Kommune, er der de senere år sket et markant låneskifte blandt Totalkredits kunder og blandt boligejere generelt. Kort sagt vælger flere de sikre lån,« siger Mira Lie Nielsen.

Denne vandring skal ses i lyset af bl.a. bekendtgørelsen "God skik for boligkredit", men også at flere ønsker at udnytte det lave renteniveau til at sikre sig en lav rente de næste 30 år.

Omkostningerne ved de mere sikre lån er markant højere end for de mere usikre lån. I 1. halvår 2017 var 53 pct. af nyudlånet sikre lån – altså fast rente eller lån med afdrag for F5-10 og Rentemax. I 1. halvår 2018 var det steget til 68 pct. på bekostning af usikre lån.

Det koster knap 4.500 kr. pr. lånte million om måneden at have fast rente med afdrag mod under 1.100 kr. ved helt kort rentebinding og uden afdrag.

Opstiller man den præmis, at de gennemsnitlige finansieringsomkostninger for boligkøberene skal være de samme i dag som for et år siden, hvor flere valgte de billige lån, så ville dette kræve et prisfald på omkring 13 pct. Det skyldes alene vandringen fra de billigere til de dyrere lån.

»Det koster mere at have fast rente, og selv om indkomsterne stiger, betyder skiftet til de mere sikre lån, at en større del af boligkøbernes indkomster i København går til at finansiere boligkøbet. Det betyder øget boligbyrde,« siger Mira Lie Nielsen.