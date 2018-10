Uroen på aktiemarkederne kan blive en gevinst for disse boligejere

Den seneste tids kursfald på aktiemarkederne har presset kurserne på fastforrentede boliglån op.

Nervøsiteten på de globale aktiemarkeder kan vise sig at blive en gevinst for en del af de danske boligejere. Det drejer sig om de 80.000-90.000 boligejere med et fastforrentet lån med en rente på 3 pct. eller derover, som vil kunne konvertere ned til det 30-årige lån med en fast rente på 2 pct.

De store kursfald på aktiemarkederne i oktober har fået investorerne til at søge mod mere sikre investeringer, og her har de haft danske realkreditobligationer i kikkerten. Det har presset renterne ned og dermed kursen på de fastforrente lån op, så de nu er nået op over en kurs på 99,5.

»Nye rentefald skubber kursen på 2 pct.-lånet opad til fordel for boligejere, som overvejer en låneomlægning. Efter at have holdt solidt fast i kurs 99 i næsten tre uger i streg, slipper 2 pct.-lånet grebet og kravler op,« skriver Jeppe Borre, chefanalytiker i Totalkredit, i en kommentar til den seneste tids udvikling på finansmarkederne.

I Totalkredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit ligger kursen på det fastforrentede 30-årige lån med en rente på 2 pct. omkring kurs 99,5.

Kursstigningerne kommer kort tid inden fristen for at ændre på lånet i boligen.

»På onsdag i næste uge har mere end 100.000 boligejere frist, såfremt de ønsker at ændre på lånet i boligen. Og for mange er et fastforrentet lån på radaren. Derfor kommer rentefaldet og kursstigningerne på et mildest talt fremragende tidspunkt for boligejere, som står midt i overvejelserne,« skriver Jeppe Borre.

Kursstigningerne betyder, at de kunder, som vælger at lægge omlægge lån vil lide et begrænset kurstab. Det er dog langt fra alle boligejere med et fastforrentet lån på 3 pct. eller derover, hvor det vil være en god idé at konvertere til et lån med en lavere rente. Det kan f.eks. være en dårlig forretning, hvis lånet ikke er stort nok eller ens tidshorisont er kort. Dermed vil omkostningerne i forbindelse med en låneomlægning æde besparelsen fra den lavere rentesats.