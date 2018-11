Danskerne styrer mod den største elregning i syv år

En vindfattig, tør og alt for varm sommer forfølger elkunderne. Engrosprisen på el ligger for øjeblikket 70 pct. højere end på samme tid sidste år, viser tal fra den nordiske elbørs.

Det er blevet en dyr fornøjelse at tænde på stikkontakten. Fredag runder den rå elpris 51,9 øre inklusive moms, viser dugfriske markedstal fra den nordiske elbørs Nord Pool.

Til sammenligning var prisen på samme tid sidste år 30,4 øre svarende til et solidt prishop på mere end 70 pct.

At fredagens høje elpris langt fra er et særsyn for forbrugere og virksomheder, understreges af, at 2018 tegner til at ende med den højeste gennemsnitlige elpris siden 2011.

I 2011 lå den rå elpris i Danmark – med moms – på 45,4 øre pr. kilowatt-time (kWh).

En typisk husstand har et årligt elforbrug på 4.500 kWh svarende til, at den rå elregning i 2011 landede på 2.043 kr.

Hertil kommer betaling for levering af strømmen til både det lokale elselskab og statslige Energinet foruden et abonnement og et væld af afgifter.

Mens afgifter og distributionsbetalingen sjældent ændrer meget på den samlede elregning, sætter udsving i elprisen tydelige spor.

Sammenlignet med den gennemsnitlige elpris i 2017 står private elkunder i 2018 til at blive ramt af en ekstraregning på mere end 500 kr., alene fordi elprisen er kravlet i vejret.

Allerede midt på sommeren fik elkunderne et varsel om, hvad der var i vente. Kombinationen af udbredt tørke i de nordiske lande og lidt vind betød, at elprisen i juli lå 66 pct. højere end på samme tid i 2017. I juni var stigningen på 64 pct.

Bedre bliver det ikke af, at mens efterårets blæsevejr på ny vil betyde masser af vindstrøm, vil den manglende regn i Norge og Sverige forfølge de nordiske elkunder – og elprisen – længe, lyder meldingen i markedet.

Det skyldes, at vandmagasinerne, som fodrer de nordiske vandkraftværker, fortsat halter efter vandmængderne i et normalt år, og det smitter af på elproduktionen.

Her og nu er den eneste trøst for elkunderne, at elprisen de seneste tre år har ligget i den absolut lave ende med 2015 som den absolutte bundskraber med en rå elpris - inklusive moms - på bare 22,1 øre pr. kilowatt-time.