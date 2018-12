Se hvor i landet, hussælgere har den største fortjeneste.

Én ting står nok øverst på de fleste sælgeres ønskeliste: gevinst.

Og netop dette ønske er i den grad også blevet opfyldt for årets østjyske hussælgere.

Både når det drejer sig om de helt almindelige villa-salg - og når det handler om de villaer og rækkehuse, der er købt på tvangsauktion og solgt på vanligvis, er Østjylland nemlig området med de procentvise største gevinster. Det viser nye tal fra Boliga.

Den gennemsnitlige fortjeneste på de villaer og rækkehuse, der er købt på tvangsauktion og solgt i almindelig handel, lyder nemlig på hele 72 procent, mens de huse, der både er købt og solgt på det frie marked, er solgt 53 procent dyrere, end de er købt.

Regner man det om til kroner og øre, har årets østjyske hussælgere, der i sin tid har købt på tvangsauktion, haft en gennemsnitlig fortjeneste på 647.693 kroner. Og de, der har købt på det almindelige marked, har i snit høstet knap 812.000 kroner på at sælge i år - når man vel at mærke ikke tager høje for inflation og eventuelle forbedringer.

Men selvom udsigten til en fortjeneste i den liga måske kan få dollartegnene til at rulle i øjnene på de fleste, betyder de høje procentsatser dog ikke nødvendigvis, at der er tikket et stort plus ind på kontoen, forklarer Trine Peters, der er daglig leder for Tvangsauktioner.dk og itvang.dk:

- På tvangsauktion kan der ikke tegnes ejerskifteforsikring, man køber altså som beset, der er et lavere udbud, og så er ejendommene ofte i dårligere stand. Det gør, at man kan opnå ganske pæne besparelser, når man køber et hus på tvangsauktion, siger hun.

- Men det er dog ikke ensbetydende med, at der er en direkte fortjeneste ved at sælge dem igen, for der ligger også en del knofedt i at få opdateret ejendommene.

Godt 70 procent

Hussælgerne på Fyn og i det sydlige Jylland har også kunnet høste flotte gevinster på i år at sælge de villaer og rækkehuse, de i sin tid har købt på tvangsauktion. I begge landsdelene lyder fortjenesten nemlig også på omkring 70 procent - mens det er en anelse mindre, når det kommer til ejendommene, der både er købt og solgt på det frie marked.

Fynboerne har således hevet en 47 procents fortjeneste hjem på årets hussalg, mens sønderjyderne ifølge Boliga har fået 51 procent.

I den anden ende af skalaen findes det traditionelle liebhaverområde Nordsjælland, hvor årets hussælgere i gennemsnit har tjent omkring én million kroner - eller hvad der svarer til en fortjeneste på 38 procent for huse købt på tvangsauktion og solgt i almindelig handel og 47 procent på huse købt og solgt på det frie marked.

Her kan du se de huse, der netop nu er begæret på tvangsauktion